Хитрий чотирилапий: собака вигадала, як отримувати більше почухувань від перехожих

Собака вигадала неочікуваний метод, який допомагає їй отримувати від людей ще більше любові. Що для цього робить пес – читайте у матеріалі.

Під час пробіжки Елісон побачила на тротуарі маленьку білу собаку. Вона мала нашийник, проте ні повідця, ні господині поруч не було. Дівчина вирішила, що собака загубилася, адже при цьому тварина дуже жалібно на неї дивилася.

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Підійшовши ближче, Елісон побачила велику табличку від господарки чотирилапого, яка була прикріплена на пожежний гідрант. "Я Харпер. Я тут мешкаю. Я зображую, що загубилася, щоб ви зупинилися та почухали мене". Крім того, був вказаний ще й аккаунт Харпер в інстаграм.



Табличка Харпер / Фото Alyson Aguerrebere

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Відомо, що колись собака була безпритульною, проте вже понад 3 роки має сім'ю. Хоч нові господарі постійно оточували її любов'ю, проте Харпер стає неймовірно щасливою, коли їй приділяють увагу чужі люди. Вона постійно рветься на вулицю, аби з усіма знайомитися.

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Господині довелося відпускати собаку на самостійні прогулянки, проте вона вирішила повісити знак, аби Харпер ніхто не забрав. Собака за день встигає зупинити кілька перехожих, а школярі навіть регулярно заходять, щоб пограти з Харпер.

Дивіться фото з інстаграм Харпер: