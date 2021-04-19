На Херсонщині чоловік влаштував на роботу котів: які обов'язки й зарплатня у тварин

На туристичній базі мешкає близько 30 котів. Усі вони приносять користь: ловлять мишей, які заводяться біля вольєрів з птахами. А ще чотирилапі розважають туристів.

Чоловік тримає базу відпочинку поблизу Олексіївки, що на Херсонщині. Коти навіть отримують "зарплатню" – щодня хвостатим готують відро каші.

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Коти допомагають боротися з мишами / Фото UA: Перший

Зараз на базі мешкає близько 30 котиків.

Фермер Олександр Єременко розповідає, що побудував нове приміщення, а там завелися миші. Довелося "брати на роботу" спершу 1 кота, потім – наступного. А далі кількість тварин дійшла до 30.



Корм для птахів приваблює гризунів, тому без праці котиків не обійтися / Фото UA: Перший

Але всі вони приносять користь на базі відпочинку. Тут у вольєрах живуть декоративні голуби, кури й качки. Корм для птахів приваблює мишей, а коти допомагають боротися із гризунами.



Чотирилапі не тільки працюють, а й насолоджуються життям / Фото UA: Перший

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими єсмак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

А ось думки користувачів мережі стосовно котів розділилися. Одні пишуть, що така позиція хазяїна котів неправильна: усіх котів треба обов'язково стерилізувати й не давати їм розмножуватися. Інші ж підтримують власника турбази за те, що він дбає про безпородних котиків.

От дядько розумник, і котики при роботі, і пацюків нема. Коти розплодились – то так, але певно ще й підкидають, – коментують користувачі фейсбуку.

Редакція Pets 24 підтримує думку про те, щощоб уникнути безконтрольного розмноження.

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Туристи, які приїжджають на відпочинок, також полюбляють пухнастих "працівників". Вони регулярно бавляться з котами.



Коти також розважають тих, хто відпочиває на туристичній базі / Фото UA: Перший

Подивитися відео про котиків можна у фейсбуці.