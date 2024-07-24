Чергове улюблене місце українців знищене: у Харкові атакували екопарк – що з кенгуру

П'ятий день поспіль російські військові обстрілюють селище Лісне у Харківській області. Сьогодні вранці, 24 липня, влучання прийшлося у місцевий екопарк.

Внаслідок російського удару в стайні екопарку спалахнула пожежа, й полум'я перекинулося на навколишні дерев'яні споруди та гостьовий будиночок. Крім того, після інциденту зник кенгуру.

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У Харкові після атаки по екопарку зник кенгуру

В Лісному екопарку Фельдман після серії ранкових нападів зник безвісти кенгуру. Тварина жила в приміщені стайні. Це вже друга зруйнована стайня за місяць в Малоданилівській громаді.

На території утримували до десятка коней, їх встигли евакуювати. Наразі тривають пошуки кенгуру,

— повідомив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Один з працівників отримав травми рук і ніг, рятуючи чотирьох кобил і поні від пожежі в стайні, здійснивши героїчний вчинок. Наразі він перебуває в лікарні.

Як повідомляють, тварин врятувало те, що співробітники ночували в сусідньому приміщенні й одразу прибігли на допомогу.

Двох кенгуру знайшли і перевезуть до зоопарку на Полтавщині

Двох кенгуру, які після удару російського безпілотника зранку 24 липня перебували у згорілій конюшні екопарку, перевезуть до зоопарку на Полтавщині.

Наш працівник одразу евакуював двох кенгуру і поставив ящики із тваринами трохи далі від конюшні. Потім цього чоловіка забрала швидка, а ящики побачили не одразу,

— сказав Іван Достов з екопарку.

Кенгуру весь час перебували в переносках, вони не потребують допомоги ветеринарів.