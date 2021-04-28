Не пройшли повз: у Харківській області ціла бригада рятувальників визволяла кошеня
Крихітна тварина застрягла під бетонною плитою й не могла вилізти самотужки. На щастя, малюка врятували завдяки небайдужим людям.
Джерело:ДСНС
Надзвичайники із міста Бакалія Харківської області виїхали на виклик до крихітного потерпілого. Маленьке кошеня застрягло під бетонною плитою та не могло вилізти звідти самостійно.
Читайте Хаскі врятував залишене напризволяще немовля
Кошеняті пощастило, адже про нього подбала небайдужа мешканка Бакалії. Вона викликала рятувальників.
Скільки часу малюк провів під бетонною плитою – невідомо. Але історія закінчилася добре, адже співробітники ДСНС зуміли дістати тваринку.
Кошеня передали місцевим мешканцям.
Поділитися новиною