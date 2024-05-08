Спершу переслідував, а потім пошматував: бегемот накинувся на човен із наляканими туристами

У Намібії стався драматичний інцидент. Величезний бегемот переслідував і жорстоко напав на човен з групою наляканих туристів. Велика тварина неодноразово кусала підвісний мотор катера.

Свідки повідомили, що шкіпер наблизився до групи ссавців на "безпечну відстань", коли один із самців несподівано напав на човен.

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Бегемот накинувся на човен із туристами

Нещодавній інцидент, що стався 22 березня, призвів до драматичних наслідків під час водної прогулянки річкою Чобе, коли група туристів зіткнулася зі стадом бегемотів на воді. Очевидці повідомили, що шкіпер намагався триматися на безпечній відстані від тварин, але один з самців бегемотів несподівано напав на човен. Намагаючись врятуватися від агресивної тварини, капітан швидко скерував судно якомога далі, але врешті-решт посадив його на мілководді.

Величезний ссавець відкрив свою пащу та почав шматувати підвісний мотор катера, в результаті чого пластиковий корпус судна тріснув.



Бегемот кілька разів укусив мотор катера / Фото Compass Media

55-річна Джекі Бошофф перебувала у човні під час річкової прогулянки. Вона повідомила, що шкіпер, який наближався до бегемотів на таку відстань протягом 13 років, до цього часу ніколи не зазнавав нападів з боку тварин.

Ми поводилися на човні тихо, не шуміли, двигун був вимкнений, поки ми наближалися до них на безпечну відстань. І раптом один самець бегемота ні з того ні з сього почав переслідувати човен,

— розповіла жінка.

Бошофф розповіла, що згодом під час перегляду відео було виявлено, що самець бегемота був разом з маленьким дитинчам позаду. Попри тривожну ситуацію, пасажири човна залишалися спокійними, і, на щастя, ніхто не піддався паніці під час нападу.



Гігантська тварина переслідувала човен / Фото Compass Media

До жінки в гості навідався алігатор

Марі Ландвермайєр зі Сполучених Штатів Америки була стривожена несамовитим гавкотом своїх собак. Після "розслідування" вона виявила велетенського алігатора біля своїх вхідних дверей.

Величезний алігатор без попередження зазирнув до будинку Марі Ландвермейєр. Жінка розповіла про зустріч із небезпечною твариною, яка перебувала просто за її вхідними дверима.