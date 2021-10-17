Гроші для кота з невиліковною патологією: як люди вирішили допомогти чотирилапому

Десятки незнайомих людей пожертвували кошти, аби зробити кращим життя кота з невиліковною патологією. Що відомо про чотирилапого – читайте у матеріалі.

Кіт, якого назвали Кобі, народився з неврологічною патологією – гіпоплазією мозочка. У його мозку не можуть скоординуватися рухи, тому лапи кота при ходьбі розходяться в різні боки.

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Власниця тварини Крістен розповідає про улюбленця та його стан на сторінці у соціальній мережі інстаграм. Завдяки цьому в Кобі з'явилися тисячі шанувальників, які захотіли допомогти коту.

Коли Крістен оголосила в мережі про збір коштів, аби придбати для чотирилапого спеціальні ходунки, на її заклик відгукнулося багато підписників. Початкова мета в 400 канадських доларів була досягнута вже в перші дні, а до кінця терміну збору сума перевищила 1300 доларів.

Купівля ходунків допомогла Кобі пересуватися та покращила його життя. Крім того, пристрій допомагає йому отримати потрібну фізичну активність, адже без руху м'язи тваринного поступово атрофуються.

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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться фото Кобі з його сторінки в інстаграм: