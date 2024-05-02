Нещодавно на соціальній платформі Reddit користувач поділився фотографією могили, датованої 1804 роком. На диво, виявилося, що могила не належить людині, що викликало подив серед багатьох користувачів.

У коментарях, залишених користувачами, багато хто висловив думку, що побачене викликало у них сльози на очах. Це була могила домашнього улюбленця.

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Господар поховав свою Крихітку і подякував їй

За словами людина, яка виявила надгробок, господар поховав свого домашнього улюбленця, подякувавши за радість, яку той приніс у його життя.

Виявив надгробок собаки 19 століття під час прогулянки в лісі,

— зазначив автор.

На камені написано староанглійською мовою: "Тут лежить Крихітка. Найкрасивіший та найвідоміший представник породи спанієль. На превеликий жаль він помер 14 вересня 1804 року. Прощавай, я не буду більше скаржитися. Якою б не була моя подальша доля, ті, кого я люблю, залишаться зі мною".

Користувач Reddit опублікував фотографії поховання, датованого 1804 роком / Фото Reddit

У відповідь на публікацію глядачі висловили свої емоційні реакції, а деякі зізналися, що були розчулені до сліз. Крім того, були зроблені коментарі щодо унікального аспекту письма давньоанглійською мовою.

Однак, серед деяких людей виник скептицизм, вони висловили сумніви щодо правдивості опублікованої фотографії та наративу в цілому. Ось декілька коментарів:

"Щось мені підказує, що це фейк. Надто добре зберігся надгробок".

"Будь ласка, не чіпайте. Я знаю, що у вас добрі наміри, але ненавиджу, коли розкопують старі могили в ім'я історії або археології. Просто залиште все так, як воно було. Песика поховали з любов'ю".

"Подобається старий символ S, який виглядає як F".

"Це так мило!".

"Помер за часів Наполеона".

"Пес має кращий надгробок, аніж буде в мене".

Пост на Reddit швидко привернув до себе увагу, ставши популярною темою з понад двома тисячами вподобань і сотнями коментарів.