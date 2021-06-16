Глуху літню бордер-коллі навчили мови жестів, щоб вона могла пасти овець

У Великій Британії собачка Пеґґі породи бордер-коллі майже 9 років допомагала випасати овець. Проте на старість її здолала хвороба – вона втратила слух.

Така недуга означала повну неможливість працювати для Пеґґі. Але їй допомогла захисниця тварин, навчивши мови жестів.

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Як Пеґґі навчили мови жестів

9-річну Пеггі передали Королівському товариству захисту тварин із запобігання жорстокому поводженню. Попередні власники вже не мали змоги її утримувати та забезпечувати особливі умови.



Пеґґі породи бордер-коллі багато років випасала овець / Фото з SWNS

Під опіку Пеґґі взяла менеджерка із захисту тварин Хлоя Шортен. Вона одразу ж закохалася у собачку і пообіцяла повернути її до роботи.



Хлоя стала новою хазяйкою Пеґґі / Фото з SWNS

Чоловік Хлої – вівчар на ім'я Джейсон. Відтак навчити Пеґґі мови жестів, яка необхідна робочій собачці, було легше.

Подружжя навчило Пеґґі ручним сигналам для коротких простих вказівок. Наприклад, великий палець, піднятий вгору, означає "молодець". Окрім того, вона вивчила команди "геть", "підбіжи" та "стій". Хлоя розповідає: не все йшло гладко і собачка не одразу звикла до нових господарів.



Пеґґі знову змогла долучитися до улюбленої роботи / Фото з SWNS

Їй знадобився час, щоб дізнатись, що ми любимо її. Але це було настільки корисно і тепер вона така щаслива собачка,

– розповідає жінка.

Пеґґі є доказом того, що навіть літню собаку із недугою можна навчити нових трюків.