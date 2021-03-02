Гігантський кускус: дивовижний звір, який літає без крил

Ця тварина мешкає у тропічних лісах. Завдяки літальним перетинкам на тілі кускуси можуть долати відстань до 100 метрів поміж верхівками дерев. Друга назва кускуса – гігантський летючий посум.

Гігантський летючий посум – найбільша з сумчастих тварин, що здатна літати над землею. Вони мають довгий пухнастий хвіст, круглі очі та великі вуха.

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Де живуть посуми

Посуми або кускуси живуть переважно на деревах, а на землі почувають себе досить скуто. Характерною властивістю посумів є літальні перетинки від коліна до ліктя. Завдяки цій особливості посум може шниряти над землею.



Кускус може подолати відстань до 100 метрів у повітрі / Фото BBC

Ці тваринки харчуються виключно листям евкаліпту, як і коали. А під час польоту посуми виставляють свої маленькі лапки перед собою і долають відстань до 100 метрів поміж верхівками дерев.

Посуми широко поширені в Австралії. Також вони зустрічаються в Новій Гвінеї й Тасманії.

Екологічна загроза

Сьогодні вчені налічують 3 види летючих посумів. Один з них мешкає саме в Австралії.

Минулого літа під час лісових пожеж весь південний ареал гігантських кускусів охопило полум'я. І ми дуже перелякались, тому що знали, що цей вид мешкає тільки тут, – розповідає еколог Австралійського національного університету Кара Янгентоб.

Але ще до пожеж популяція посумів скоротилася на 80%. Основною причиною є вирубка лісів, що призвела до знищення дуплистих дерев – місця проживання цих сумчастих тварин.



Кускуси перебувають під загрозою зникнення / Фото Reddit

У 2016 році влада Австралії навіть додала посумів до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Також на популяцію посумів негативно впливає зміна клімату. Тривала спека в Австралії погано вплинула на здоров'я цих тварин. У таку погоду посуми втрачають апетит. Оскільки ці тварини й без того мають зовсім крихітні запаси жиру в організмі, без достатньої кількості їжі вони проживуть усього кілька днів.

Нічні тварини

Зазвичай посуми проводять час на верхівках дерев, бо на нижніх ярусах у них забирають їжу крупніші тварини. Активними кускуси бувають тільки в нічний час. Сьогодні існують екскурсії для тих, хто хоче на власні очі побачити цих летючих сумчастих. Австралійські екологічні організації розвивають "кускусовий туризм". Він може допомогти у збереженні гігантських посумів.



Нічні екскурсії з метою побачити посумів можуть сприяти врятуванню цього виду / Фото BBC

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Якщо пощастить, туристи можуть побачити кускусів в сезон розмноження – тваринки кумедно сплітаються хвостами. Також існують різні окраси посумів – світлі й темні тварини можуть сидіти поруч і робити цікавий контраст кольорів.