Гігантські щурі бродили по Землі тисячі років тому: вчені розкопали їхні рештки

Вчені виявили, що великі пухнасті щурі, які були вдвічі більшими за білок, жили на планеті тисячі років тому. І, можливо, люди зіграли певну роль у їхньому вимиранні.

Закам’янілі рештки цього гігантського виду хмарних щурів були викопані в печерах Кальяо на Філіппінах. На думку експертів, вони були дуже милими створіннями з великим пухнастим хвостом. Харчувалися щурі рослинами, а їхня травна система дозволяла їм, як коровам, ферментувати їжу.

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Сучасні гризуни, відомі як хмарні бігуни, є нічними корінними щурами на Філіппінах. Вони живуть на верхівках дерев гірських лісів і виконують екологічну роль у своєму середовищі існування.

Про скам’янілості

Скам’янілі рештки гігантських хмарних щурів знайшли у печерах, які колись були домом homo luzonensis – древнього людського виду, який жив майже 70 000 років тому .

– древнього людського виду, який жив . Деякі скам'янілості виявили в тому самому шарі, в якому були знайдені рештки homo luzonensis.

На думку дослідників, це свідчить про те, що вони жили приблизно в той самий період, що і древні люди.

Іншим знайденим останкам було приблизно 2000 років . Саме в цей період гігантські щурі зникли.

. Саме в цей період гігантські щурі зникли. Це означає, кажуть експерти, що стародавні гризуни були стійкими принаймні 60 000 років.

Наші записи демонструють, що ці гігантські гризуни змогли пережити глибокі кліматичні зміни від льодовикового періоду до сучасних вологих тропіків, які впливали на землю протягом десятків тисячоліть,

– сказав професор Філіп Пайпер з Австралійського національного університету.

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Виявлені скам'янілі рештки гігантських щурів / Фото Sky News

Що могло спричинити вимирання

Дослідники задаються питанням, що могло спричинити їхнє остаточне зникнення? Одне з можливих пояснень раптового зникнення гігантських гризунів може бути пов’язане з людиною, вважають вони. Адже різке зникнення хмарних щурів збігається з відкриттям кераміки та кам’яних знарядь неоліту.

Їхнє різке зникнення буквально кілька тисяч років тому змушує нас замислюватися, чи були вони достатньо великими, щоб можна було їх вполювати та з'їсти,

– каже керівник відділу ссавців у Польовому музеї Чикаго Лоуренс Хіні.

Інша можлива причина вимирання – завезення на Філіппіни собак, домашніх свиней та, ймовірно, мавп.

Однак, наразі вчені не беруться називати точної причини зникнення гігантських щурів. Однак, ймовірно, людина зіграла в цьому певну роль.



Печери Кальяо на Філіппінах, де були виявлені скам'янілості / Фото Sky News