Гігантські щурі бродили по Землі тисячі років тому: вчені розкопали їхні рештки

Джерело:Sky News
Вчені виявили, що великі пухнасті щурі, які були вдвічі більшими за білок, жили на планеті тисячі років тому. І, можливо, люди зіграли певну роль у їхньому вимиранні.
Закам’янілі рештки цього гігантського виду хмарних щурів були викопані в печерах Кальяо на Філіппінах. На думку експертів, вони були дуже милими створіннями з великим пухнастим хвостом. Харчувалися щурі рослинами, а їхня травна система дозволяла їм, як коровам, ферментувати їжу.
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Сучасні гризуни, відомі як хмарні бігуни, є нічними корінними щурами на Філіппінах. Вони живуть на верхівках дерев гірських лісів і виконують екологічну роль у своєму середовищі існування.
Наші записи демонструють, що ці гігантські гризуни змогли пережити глибокі кліматичні зміни від льодовикового періоду до сучасних вологих тропіків, які впливали на землю протягом десятків тисячоліть,
– сказав професор Філіп Пайпер з Австралійського національного університету.
Виявлені скам'янілі рештки гігантських щурів / Фото Sky News
Дослідники задаються питанням, що могло спричинити їхнє остаточне зникнення? Одне з можливих пояснень раптового зникнення гігантських гризунів може бути пов’язане з людиною, вважають вони. Адже різке зникнення хмарних щурів збігається з відкриттям кераміки та кам’яних знарядь неоліту.
Їхнє різке зникнення буквально кілька тисяч років тому змушує нас замислюватися, чи були вони достатньо великими, щоб можна було їх вполювати та з'їсти,
– каже керівник відділу ссавців у Польовому музеї Чикаго Лоуренс Хіні.
Інша можлива причина вимирання – завезення на Філіппіни собак, домашніх свиней та, ймовірно, мавп.
Однак, наразі вчені не беруться називати точної причини зникнення гігантських щурів. Однак, ймовірно, людина зіграла в цьому певну роль.
Печери Кальяо на Філіппінах, де були виявлені скам'янілості / Фото Sky News