У Колумбії живе собака на прізвисько Роуп Дедді, який є одним з найдорожчих представників своєї породи у світі. Це цуценя коштує 120 тисяч доларів.

Роуп Дедді належить до рідкісної породи французьких бульдогів, відомих як Big Rope. Цей вид вирізняється компактною, міцною статурою, великою головою квадратної форми та короткою шерстю.

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Роуп Дедді коштує 120 000 доларів

Джуліан Монтойя, власник собаки, стверджує, що його улюбленець демонструє всі визначні характеристики своєї породи. Зокрема має кремово-коричневу шерсть і неймовірні золотисті очі.

Роуп Дедді з господарем / Фото з інстаграму @leanbullz_julian

Джуліан розповів, що для того, щоб належним чином доглядати за Роуп Дедді і задовольняти всі його потреби, він виділяє приблизно 350 доларів на місяць на раціон собаки. Це сире м'ясо, морква, грецький йогурт, вітаміни та додаткові добавки.

Згідно з дослідженням Американського кінологічного клубу (AKC), за останнє десятиліття кількість французьких бульдогів у світі зросла більш ніж на 1000%, що допомогло цій породі собак витіснити золотистого ретривера з позиції найпопулярнішої породи собак у світі.

Доглядати за Роуп Дедді – не дешево / Фото з інстаграму @leanbullz_julian

Втім, раптовий сплеск популярності породи призвів до погіршення її генетичної структури. Тонший і довший зовнішній вигляд породи тепер розглядається як недолік. Як наслідок, екземпляри з ідеальними характеристиками, такі як Rope Daddy, дуже здорожчали.

Роуп Дедді є найдорожчим представником своєї породи у світі / Фото з інстаграму @leanbullz_julian

До слова, попит на французьких бульдогів з характеристиками Big Rope подвоївся у Сполучених Штатах Америки. Ця тенденція спостерігається і в Латинській Америці, що призводить до прогнозованого зростання їхньої вартості.