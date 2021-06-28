Фото дня: кіт із книжкового магазину розсмішив мережу

Якщо ви вважаєте, що котики створені для того, щоб смішити людей – ви цілком праві. Тільки погляньте на цього пухнастика, який живе в книжковому магазині.

Власники магазину придумали цілу інструкцію з експлуатації кота. А все тому, що тваринка має власний характер і звички.

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Виявляється, кота не можна гладити, бо він кусається й дряпається. А працівникам набридли постійні питання про те, чому цей чорний котик такий товстий.



Інструкція до котика / Фото me.me

Напис на дверях повідомляє:

Привіт! Мене звуть Пейдж ("Сторінка" – переклад 24 каналу). Я магазинна кішка. Я дряпаюся й кусаюся. Будь ласка, не чіпайте і не дратуйте мене. (А також не називайте мене "товстою" і не запитуйте, чи я вагітна).

У такий спосіб в магазині спробували вберегти кота від нав'язливих відвідувачів. А гостей – від котячих зубів та кігтів.

Сподіваємося, після появи цього кумедного оголошення всі сторони залишилися задоволеними.