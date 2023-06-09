Зоозахисна спільнота згуртувалась для надання оперативної допомоги та прихистку чотирилапим, яких врятували з затоплених регіонів. З 6 по 8 червня волонтерам вдалось врятувати понад 1 500 тварин. Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine випустила покрокову інструкцію для людей, які готові допомагати притулкам, куди евакуювали тварин з затоплених регіонів.

До теми Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти

Інструкція з допомоги евакуйованим тваринам

Понад 1 500 тварин евакуювали до притулків Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Черкас, Києва та Київської і Кіровоградської області.

Оскільки кількість тварин в притулках суттєво зросла, працівникам часто не вистачає "рук", щоб приділити достатньо уваги кожному хвостику. Тому ініціатива Save Pets of Ukraine закликає небайдужих допомагати притулкам не лише донатом, але і фізично.

Команда ініціативи створила "гід для волонтера" – інструкцію добрих справ для чотирилапих. Це збірка порад на основі реальних потреб притулків щодо:

яку роботу можна і потрібно робити в притулках, як підготуватись до візиту, як допомогти віддалено, що вдягти та що взяти з собою тощо.

Також в документі наводять поради зоопсихологині Оксани Галан про те, як налагодити перший контакт з тваринами.

Patron pet center відкрився раніше

Через ситуацію з затопленням, раніше запланованого відкрився Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron pet center. Центр готовий прийняти загалом понад 100 тварин.

Вчора до нас приїхало близько 20 тваринок з херсонського напрямку... Ми не стоїмо осторонь і хочемо всім допомогти, оскільки маємо площу. Притулок був ще не відкритий, але ми відчинили свої двері раніше,

– зазначає Ірина Подвойська, директорка Patron pet center.

Волонтери, які рятують тварин з Херсонщини, шукають для них тимчасові домівки чи перетримку, тому команда Save Pets of Ukraine створила список притулків та ветклінік, які готові надати прихисток евакуйованим чотирилапим:

Київ та Київська область:

Patron pet center,

"Песики Києва",

"Тваринний Червоний Хрест", Ірпінь,

"Дім "особливих" хвостиків", Ірпінь,

Zooplatform,

"Котобанда",

"Київські хвостики",

"Дворняшкам дом",

Dog Help Ukraine,

Gostomel Shelter,

"Едуардів Ковчег".

Кіровоградська область:

"Дай лапу", Знам'янка.

Кривий Ріг

Best Friend

Миколаїв

"Наш милий дім Чапа".

Черкаси

"Друг".

Харків

"Дім янголів",

EcoCentr.

Запоріжжя

Centaur.

Дніпро

"Пегас",

"Фонд Дніпро енімалс".

Полтава

EcoCentr Lokes.

Львів

Hard Vet

Увага! Список постійно оновлюється в соціальній мережі Save Pets of Ukraine.