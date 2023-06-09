Зоозахисна спільнота згуртувалась для надання оперативної допомоги та прихистку чотирилапим, яких врятували з затоплених регіонів. З 6 по 8 червня волонтерам вдалось врятувати понад 1 500 тварин. Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine випустила покрокову інструкцію для людей, які готові допомагати притулкам, куди евакуювали тварин з затоплених регіонів.
До теми Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти
Інструкція з допомоги евакуйованим тваринам
Понад 1 500 тварин евакуювали до притулків Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Черкас, Києва та Київської і Кіровоградської області.
Оскільки кількість тварин в притулках суттєво зросла, працівникам часто не вистачає "рук", щоб приділити достатньо уваги кожному хвостику. Тому ініціатива Save Pets of Ukraine закликає небайдужих допомагати притулкам не лише донатом, але і фізично.
Команда ініціативи створила "гід для волонтера" – інструкцію добрих справ для чотирилапих. Це збірка порад на основі реальних потреб притулків щодо:
- яку роботу можна і потрібно робити в притулках,
- як підготуватись до візиту,
- як допомогти віддалено,
- що вдягти та що взяти з собою тощо.
Також в документі наводять поради зоопсихологині Оксани Галан про те, як налагодити перший контакт з тваринами.
Patron pet center відкрився раніше
Через ситуацію з затопленням, раніше запланованого відкрився Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron pet center. Центр готовий прийняти загалом понад 100 тварин.
Вчора до нас приїхало близько 20 тваринок з херсонського напрямку... Ми не стоїмо осторонь і хочемо всім допомогти, оскільки маємо площу. Притулок був ще не відкритий, але ми відчинили свої двері раніше,
– зазначає Ірина Подвойська, директорка Patron pet center.
Волонтери, які рятують тварин з Херсонщини, шукають для них тимчасові домівки чи перетримку, тому команда Save Pets of Ukraine створила список притулків та ветклінік, які готові надати прихисток евакуйованим чотирилапим:
Київ та Київська область:
- Patron pet center,
- "Песики Києва",
- "Тваринний Червоний Хрест", Ірпінь,
- "Дім "особливих" хвостиків", Ірпінь,
- Zooplatform,
- "Котобанда",
- "Київські хвостики",
- "Дворняшкам дом",
- Dog Help Ukraine,
- Gostomel Shelter,
- "Едуардів Ковчег".
Кіровоградська область:
- "Дай лапу", Знам'янка.
Кривий Ріг
- Best Friend
Миколаїв
- "Наш милий дім Чапа".
Черкаси
- "Друг".
Харків
- "Дім янголів",
- EcoCentr.
Запоріжжя
- Centaur.
Дніпро
- "Пегас",
- "Фонд Дніпро енімалс".
Полтава
- EcoCentr Lokes.
Львів
- Hard Vet