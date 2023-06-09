Зоозахисна спільнота згуртувалась для надання оперативної допомоги та прихистку чотирилапим, яких врятували з затоплених регіонів. З 6 по 8 червня волонтерам вдалось врятувати понад 1 500 тварин. Соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine випустила покрокову інструкцію для людей, які готові допомагати притулкам, куди евакуювали тварин з затоплених регіонів.

До теми Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти

Інструкція з допомоги евакуйованим тваринам

Понад 1 500 тварин евакуювали до притулків Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Черкас, Києва та Київської і Кіровоградської області.

Оскільки кількість тварин в притулках суттєво зросла, працівникам часто не вистачає "рук", щоб приділити достатньо уваги кожному хвостику. Тому ініціатива Save Pets of Ukraine закликає небайдужих допомагати притулкам не лише донатом, але і фізично.

Команда ініціативи створила "гід для волонтера" – інструкцію добрих справ для чотирилапих. Це збірка порад на основі реальних потреб притулків щодо:

  1. яку роботу можна і потрібно робити в притулках,
  2. як підготуватись до візиту,
  3. як допомогти віддалено,
  4. що вдягти та що взяти з собою тощо.

Також в документі наводять поради зоопсихологині Оксани Галан про те, як налагодити перший контакт з тваринами.

Patron pet center відкрився раніше

Через ситуацію з затопленням, раніше запланованого відкрився Всеукраїнський центр допомоги безпритульним тваринам Patron pet center. Центр готовий прийняти загалом понад 100 тварин.

Вчора до нас приїхало близько 20 тваринок з херсонського напрямку... Ми не стоїмо осторонь і хочемо всім допомогти, оскільки маємо площу. Притулок був ще не відкритий, але ми відчинили свої двері раніше,
– зазначає Ірина Подвойська, директорка Patron pet center.

Волонтери, які рятують тварин з Херсонщини, шукають для них тимчасові домівки чи перетримку, тому команда Save Pets of Ukraine створила список притулків та ветклінік, які готові надати прихисток евакуйованим чотирилапим:

Київ та Київська область:

  • Patron pet center,
  • "Песики Києва",
  • "Тваринний Червоний Хрест", Ірпінь,
  • "Дім "особливих" хвостиків", Ірпінь,
  • Zooplatform,
  • "Котобанда",
  • "Київські хвостики",
  • "Дворняшкам дом",
  • Dog Help Ukraine,
  • Gostomel Shelter,
  • "Едуардів Ковчег".

Кіровоградська область:

  • "Дай лапу", Знам'янка.

Кривий Ріг

  • Best Friend

Миколаїв

  • "Наш милий дім Чапа".

Черкаси

  • "Друг".

Харків

  • "Дім янголів",
  • EcoCentr.

Запоріжжя

  • Centaur.

Дніпро

  • "Пегас",
  • "Фонд Дніпро енімалс".

Полтава

  • EcoCentr Lokes.

Львів

  • Hard Vet