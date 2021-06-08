Той самий із фільму "Маска": головне про характер і походження джек-рассел-тер'єра

Джек-рассел-тер'єр – порода, яка стала шалено популярною після виходу фільму із Джимом Керрі "Маска". Це товариські, іноді гіперактивні собаки, що обожнюють дітей і ненавидять самотність і нудьгу.
Відносно алабая, лабрадора чи чау-чау ця порода є молодою: вона з'явилася лише два століття тому. Довга назва, щодо правопису якої є дискусії, – це ім'я священника, який і вивів цю породу.
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Походження породи джек-рассел-тер'єр
Джек-рассел-тер'єра вивели у XVIII столітті в Девоні, що у Великій Британії. Основоположник породи, на честь якого її і назвали – священник Джон Рассел, що народився в сім'ї мисливців на лисиць. Багато років Джон на прізвисько Джек присвятив розведенню порід.
Він хотів мати собаку, який не відставав би від коней, бігав з гончаками і був при цьому досить маленьким. Мета – щоб пірнати у нори і виганяти звідти лисиць.
Під час навчання в Оксфорді Джон побачив і придбав ідеального собаку для своєї мети, який належав молочнику. Існує думка, що це був перший собака, нині відомий як джек-рассел.
Джек-рассел-тер'єра вивели схрещенням такси з вельшкоргі та парсон-тер'єром / Фото з Pixabay
Парсон-рассел-тер'єр і джек-рассел тер'єр
Не варто сприймати ці дві назви як синонімічні: це дві окремі породи собак, які визнають кінологічні асоціації. Вони споріднені і походять від старань усе того ж священника Джона Рассела.
В основі джек-рассел-тер'єра лежить схрещення парсон-рассел-тер'єрів з таксами і вельш-коргі. Відтак, можна сказати, що перший є "батьком" другого.
Пес Майло із легендарного фільму "Маска" / Фото з kino.com
Відмінність порід описана у документі джек-рассел-тер'єра за стандартом FCI. Кінологи зазначають, що різниця помітна головним чином у зрості і пропорції.
- вища, більш квадратно складена собака – парсон-рассел-тер'єр;
- коротший, трохи довший, але пропорційний до зросту – джек-рассел-тер'єр.
Ідеальний кобель парсо-рассел-тер'єра має зріст 35,5 сантиметрів, ідеальна сука – 33 сантиметри. При цьому допускають відхилення в межах не більше 2 сантиметрів. Водночас зріст джек-рассел-тер'єра в діапазоні 25 – 30 сантиметрів.
Це парсон-рассел-тер'єр / Фото з purina.ua
Характер джек-рассел-тер'єра
Собака цієї породи зазвичай доброзичливий, відданий і ласкавий та має сильний характер. Представники породи можуть стати улюбленцями активної родини.
Породи дружелюбна, але переважно щодо дітей і власників – їх тер'єри обожнюють. Що стосується інших домашніх тварин (котів, морських свинок), то їм від колишніх мисливців може бути непереливки.
До інших собак джек-рассела треба привчати з самого дитинства – відсутність ранньої соціалізації здатна породжувати конфлікти при зустрічі з ними.
Джек-рассел-тер'єри обожнюють дітей / Фото з Pixabay
Хочу джек-рассел-тер'єра: на що варто звернути увагу
Звісно, усі собаки різні і для кожного власника його улюбленець унікальний. Втім, є загальні риси породи, які виявляються у більшості представників. Основні риси джек-рассела, згідно зі спостереженнями, такі:
- Активність. Рух – це те, що джек-рассели люблять найбільше у світі.
- Самотність. На протилежному полючі цінностей джек-рассела – сум і нудьга. Закривши джек-рассела в квартирі без іграшок і розваг, після повернення господар ризикує побачити руїни. Тварина починає нудьгувати, і його погане самопочуття виливається у шкідництво.
- Сильна линька. Шерсть від цього собаки добре видно на темних меблях, килимах.
- Упертість. Якщо джек-расселу щось не сподобається, то переконати його складно.
- Хитрість. Розумні джек-рассели можуть бути дуже хитрими в пошуках смакоти або ухилення від дресирування. Власник повинен завжди пам'ятати про це і не вестися на викрутаси.
- Пристрасть до копання. Звичка копати землю у тер'єрів залишилася ще з часів вигнання лисиць з нір. Беручи такого малюка на дачу, можна залишитися без городу.
- Агресивність і ревнощі. Вони не терплять конкуренції на своїй території навіть від собі подібних, погано дружать з іншими тваринами і можуть почати робити збитки, якщо побачать, що улюблений господар приділяє увагу комусь іншому.
Джек-расселам буде мало години прогулянки в день ледачим підтюпцем на повідку. Біг по калюжах, ігри в м'яч, погоні за птахами – все це повинно бути в їхньому житті, інакше надлишок енергії згодом трансформується в погані звички: собака буде гризти меблі, речі, може щось зламати або розбити.