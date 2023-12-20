Це "смертельна пастка": новий мегаполіс-дзеркало може повністю знищити мільярди птахів

В Саудівській Аравії почали реалізацію проєкту мегаполіса "Лінія" (The Line). Дзеркальне місто може виявитися "смертельною пасткою" для птахів.

Річ у тім, що в його межах на північному заході країни буде зведено дзеркальну споруду довжиною 100 миль (майже 161 кілометр). Зараз експерти почали попереджати про можливу небезпеку для навколишнього середовища, особливо для пернатих.

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Дзеркальне місто – це "смертельна пастка" для птахів

Експерти б'ють тривогу щодо потенційних небезпек, пов'язаних із будівництвом The Line, оскільки його архітектори та інженери пообіцяли підтримувати збереження навколишнього середовища. Розвиток цієї нової інфраструктури викликав занепокоєння щодо її тривалих наслідків для популяції мігруючих птахів між Європою та Африкою.

Мільярди тварин постраждають від наслідків масштабного проєкту вартістю 1 трильйон доларів, який створить безпрецедентні умови для життя, але стане "смертельною пасткою" для птахів.

Експерти попереджають про можливу небезпеку для птахів / Скриншот з відео

У прояві прогресу Саудівська Аравія показала "цивілізаційну революцію", оскільки розпочато будівництво The Line. Супутникові зображення показують, що будівництво вже триває, а концепт-арт зображує довгу дзеркальну структуру.

Однак, професор Вільям Сазерленд в інтерв'ю The Times попередив, що "передове місто" може виявитися згубним для популяції тварин у Саудівській Аравії.

Птахи, що залітають у високі вікна, — це серйозна проблема, а це споруди заввишки 500 метрів, що проходять через усю Саудівську Аравію, з вітряками на вершині. Крім того, воно схоже на дзеркало, тому його не видно,

— сказав він.

Сазерленд додав, якщо вони нічого не зроблять, то існує серйозний ризик того, що перелітним птахам буде завдано великої шкоди.

Проєкт створили ще у 2017 році / Скриншот з відео

Що кажуть автори проєкту?

Компанія NEOM, що відповідає за ухвалення директивних рішень щодо проєкту The Line і його будівництва, стверджує, що спільно з міжнародними партнерами триває робота з вивчення особливостей міграції тварин і птахів та оцінки того, як їх можна пом'якшити.

Рекламні матеріали проєкту, створеного 2017 року і вперше оприлюдненого принцом Мухаммедом бін Салманом у липні 2022 року, стверджують, що жителі зможуть мати всі повсякденні потреби в межах п'яти хвилин ходьби.

Який вигляд матиме це місто: дивіться відео