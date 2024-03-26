В горі і в радості: жінка врятувала чоловіка від "хитрого" крокодила, який сидів у засідці

У Південній Африці дружина мужньо допомогла своєму чоловікові в боротьбі з чотириметровим крокодилом. Озброївшись колодою, вона безстрашно протистояла хижакові, щоб захистити коханого.

Дружина Ентоні Жубера здійснила героїчний акт самовідданості, вчасно втрутившись і врятувавши його від ледь не смерті. Розповідаючи про цей жахливий інцидент, вона описала, що побачила, як її чоловік опинився по пояс у пащі тварини, і швидко вжила заходів, щоб врятувати його.

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Жінка допомогла чоловікові відбитися від крокодила колодою

Ентоні Жубер, 37-річний батько трьох дітей, ледве уникнув смерті завдяки героїчним діям своєї дружини під час риболовлі на вихідних.

Сім'я була на риболовлі / Фото Jamie Pyatt News Ltd

Син Жубера, Джей-Пі, опинився в небезпечній ситуації, коли його улов зачепився за дерево. Коли окунь повис над водою, Жубер прийняв рішення увійти в озеро і розплутати волосінь, ризикуючи власним життям.

Цей крокодил, мабуть, сидів у засідці, тому що раптово він виринув з води, обхопив щелепами мою ногу і повалив мене. Всюди була вода, потім він змінив хватку, затиснув мою другу ногу в пащі трохи нижче пояса і почав мотати головою вліво і вправо з величезною силою,

– розповів чоловік.

Він додав, що не бачив своїх ніг і бачив тільки його зуби й злі очі, які дивилися на нього, поки той повільно відступав до глибшої води, щоб потягнути чоловіка на глибину і втопити.

Тоді Жубер і згадав про те, що потрібно виколоти очі, і з силою засунув у них великі пальці. Тварина просто трясла його, як ганчіркову ляльку. Чоловік зазначив, що в той момент він не відчував болю.

Аж ось з'явилася моя дружина Анналіза, яка плескалася у воді з величезною колодою. Вона почала зі страшною силою бити цього гігантського звіра по голові знову і знову, і після 5 або 6 ударів його паща розкрилася, і він поповз,

— сказав Ентоні.

Бос чоловіка, Йохан ван дер Колф, і Анналіз схопили тяжкопораненого Ентоні й потягли його геть від небезпеки, а також схопили рушники, щоб спробувати зупинити кровотечу. Свідками нападу також стали його дочки, 10 і 6 років.

Дружина прийшла на допомогу чоловікові / Фото Jamie Pyatt News Ltd

Після цього потерпілого доставили в лікарню, де з його ноги витягли три зуби крокодила.

Жінка лише згодом усвідомила, що врятувала життя своєму чоловікові. Адже в той момент перебувала в сильному шоку – половина її чоловіка була всередині гігантського крокодила, ногами вперед.