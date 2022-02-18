Драбинки, колеса для бігу та трішки місця для господаря: фото та відео великого котячого дому
Джерело:Bored Panda
Засновний благодійної організації ZenByCat, якого звати Пітер, взяв з вулиці понад 20 котів. Аби чотирилапим було комфортно, він збудував справжнє царство.
Чоловік купив будинок ще у 1988 році й перетворив його на місце, де котам була комфортно та затишно.
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Там є все необхідне – лежанки, кігтеточки, драбинки, безпечні рослини, окремі миски для їжі та води, колесо для бігу, пункти спостереження та трішки місця для госопдаря.
Дивіться фото: який будинок зробив Пітер
Дивіться відео, яке опублікував Пітер в соцмережах:
Крім того, чоловік дбає про котів, яким поставили діагноз FIP — котячий інфекційний перитоніт.Інфекційний перитоніт котів (FIP) – це захворювання, що має високу летальність і на яке можуть страждати як дорослі коти, так і кошенята. FIP виникає в дуже невеликого відсотка котів і кошенят. Збудником є поширений вірус, який називається "коронавірусом котів".
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Створена Пітером організація ZenByCat займається збором коштів для досліджень хвороби та пошуку ліків проти неї.