100-річна гонитва за найбільшим на Землі безхребетним завершена: нарешті показали його дитя

За свою історію, що налічує понад 4,5 мільярди років, Земля перетворилася на середовище існування мільйонів різноманітних видів тварин. Від крихітних істот до величезних бегемотів, що ховаються в глибинах океану, планета може похвалитися широким розмаїттям дикої природи.

Близько 100 років тому вчені вперше натрапили на найбільше безхребетне на планеті – колосального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) – одну з найбільших загадок океану. Але зараз дослідники вважають, що їм уперше в історії вдалося виявити живе дитинча найбільшого безхребетного на планеті.

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Дослідники нарешті виявили найбільше на Землі безхребетне

На честь 100-річчя з дня відкриття цього виду міжнародна дослідницька група оголосила про амбітну ініціативу – знайти та вивчити найбільшого безхребетного на Землі в його природному середовищі існування до 2025 року. Починаючи з грудня 2022 року і завершуючи березнем 2023 року, вчені вирушили в чотири окремі експедиції до Антарктиди в пошуках невловимого велетенського кальмара.

У своїй роботі команда використовувала полярне туристичне судно Ocean Endeavour, оснащене системою глибоководних камер, яку можна було опустити на максимальну глибину 400 метрів. Вченим не вдалося виявити дорослу особину, але вони зняли відео скляного кальмара розміром всього 10 – 12 сантиметрів.

Ось, що виявили вчені: дивіться відео

Вчені наразі вивчають відеоматеріали, які вказують на присутність дитинчат велетенського кальмара. Однак існує ймовірність того, що команда натрапила на новий вид дорослого скляного кальмара, Galiteuthis glacialis.

За останніми даними, експерти визначили, що дорослий колосальний кальмар може досягати дивовижних 14 метрів у довжину і важити щонайменше 500 кілограмів. Такі величезні розміри принесли велетенському кальмару престижний титул найбільшого за вагою безхребетного у світі.

Представники цього неймовірного виду мешкають у глибокому морі Південного океану, що оточує Антарктиду. Колосальний кальмар — величезний приклад того, як мало нам усе ще відомо про океан,

– припускають вчені.

Зазначимо, що скляні кальмари відомі як сімейство Cranchiidae, до якого належать як колосальні кальмари, так і види Galiteuthis glacialis. Це єдині відомі Cranchidae, що мешкають в антарктичних умовах.



Galiteuthis glacialis / Фото Reddit

За словами доктора Аарона Еванса, кальмари, яких ми спостерігали, потенційно можуть належати до різних життєвих стадій або Galiteuthis glacialis, або Mesonychoteuthis hamiltoni. Для розгадки цієї загадкової таємниці потрібен подальший аналіз.

На кадрах, знятих ученими, видно велику кількість морського снігу — органічної речовини, що падає в найтемніші глибини океану. Саме морський сніг приховує таємничого кальмара в міру його появи в кадрі.

До слова, австралійські дослідники у парку в Вітсанді виявили новий вид павуків. Їх назвали павуками-пеліканами. Ці істоти мають "списоподібні" ноги, які використовують, щоб захоплювати та вбивати інших павуків заради своєї здобичі.