Донька дикого сервала: головне про породу кішок саванна

Коти саванни – це велика спортивна і граційна порода. Вона є предком дикого кота, проте це не заважає бути ніжною і прихильною улюбленицею до своїх господарів.

Саванна виникла завдяки гібридному схрещуванню африканського сервала з домашньою кішкою. Своє ім'я вона отримала на честь середовища проживання сервала – саванні.

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Як виникла порода саванна

Перша відома селекція була на початку 1980-их років: її спробувала втілити селекціонерка зі штату Пенсільванія Джуді Френк. Однак не її вважають праматір'ю породи. Через 10 років Патрік Келлі, засновник Savannahcat.com, залучив Джойс Сроуф, щоб допомогти йому розробити подібну до Френкової породу. Вони використали потомство її першого гібридного схрещування.

Відтак їхні зусилля були успішними. Вони швидко змогли переконати Міжнародну асоціацію котів ухвалити нову породу.



Сервал – батько саванни / Фото з Pixabay

Незважаючи на те, що кішка саванна є відносно новою породою, вона стала мегапопулярною. У Північній Америці та Європі вже є десятки заводчиків саван. Загалом у світі їх понад 60.

Реєстри, які приймають кішку саванну, включають Міжнародну асоціацію котів та Міжнародний альянс прогресивних котів.

Походження від дикого сервала

Генетика та номенклатура котів саванн показують, наскільки поколінь кішка відійшла від чистого сервала. Саванна кішка F1 має одного сервального батька та одного домашнього кота і становить 50% сервала.

Наступні покоління розводяться з батьком кішки савани. До F4 розмір і темперамент кота вважаються більш передбачуваними. На цьому рівні принаймні один прапрапрадідусь був сервалом. Традиційна кішка саванна за стандартом має пройти щонайменше чотири покоління від сервала.

Через їхнє гібридне походження коти савани не в деяких штатах і містах США можуть бути забороненими. Регіональне законодавство може заборонити володіння екзотичними домашніми тваринами.



Саванна – досить молода порода / Фото з Shutterstock

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Дієта та харчування

Коти савани мають такі ж харчові потреби, як і домашні кішки. Деякі експерти рекомендують поєднувати сухий корм або вологий із сирим або вареним м’ясом. Вважається, що породі потрібно більше таурину, і тому спеціалісти можуть порекомендувати цю добавку.

Здоров'я породи саванни

Обговоріть раціон кішки зі своїм заводчиком і ветеринаром. Потреби кішки змінюватимуться протягом усього її життя, і вам потрібно стежити, щоб тварина не мала зайвої ваги або ожиріння.

Саванна, як правило, здорова порода без характерних проблем. Їм, як і будь-яким іншим котам, потрібні профілактичні ветеринарні відвідування і лікування.

Слабке місце саванни – серце. Вони більш схильні до гіпертрофічної кардіоміопатії, ніж звичайні домашні кішки. Цей поширений стан серця кішки викликає потовщення лівого шлуночка серця, що може призвести до серцевої недостатності.

Переваги породи

Дикий, але пристосований до домашнього життя як частково одомашнений кіт.

Лагідний і товариський до інших домашніх тварин та дітей.

Високоінтелектуальний і легко тренується.

Любить плавати.



Саванни люблять активні ігри і не проти поплавати / Фото з Shutterstock

Недоліки породи

Деякі штати США забороняють володіння котами саваннами.

Порода рідкісна, важка для усиновлення або купівлі.

Схильний до серцевих захворювань (наприклад, гіпертрофічної кардіоміопатії).

Може знадобитися спеціальна дієта.