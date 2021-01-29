Вижив після 100 хвилин у пральній машині: що сталося з домашнім тхором-екстремалом

Шанс вижити після такого інциденту складав усього 1%. Тваринка не просто вижила, а ще й змогла одужати та зараз почувається досить добре.

Джерело: BBC

Інцидент трапився в англійському місті Лідс. Тхір на ім'я Бандит випадково опинився у пральній машині під час 100-хвилинного прання.

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Господарі боялися, що тхір не виживе після такої пригоди / Фото BBC

Ветеринари повідомили, що тхір був у досить поганому стані, коли його принесли до клініки. У тварини стався колапс легені, а на тілі були забої.

Уже через 4 години після того, як тхора доставили до ветеринарної клініки, він зробив кілька непевних кроків. Тоді ветеринари зрозуміли, що тваринка одужає.

Ветеринари попереджають, що пральні машини можуть стати небезпечним місцем для домашніх тварин, особливо у холодну пору року. Коти, гризуни, маленькі собаки можуть залізти всередину й грітися там, згорнувшись калачиком.

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