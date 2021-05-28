Домашні тварини допомагають бути хорошими батьками: дослідження

За даними опитування, кожен 3-й американець вважає, що домашні улюбленці є “тренерами” для ролі батька або мами. Також чимало людей вважають, що улюбленці відображають характер свого власника.

Під час опитувань, проведених OnePoll та AskVet, опитали 200 американців. Виявилося, що люди витрачають чимало коштів на утримання улюбленців.

Важливо Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців

Наприклад, середньостатистичний американець витрачає 13 200 доларів (майже 363 тисячі гривень) на свого собаку чи кота за 10 років.



Турбота про улюбленців схожа на турботу про дітей / Фото Unsplash

Майже половина (48%) батьків домашніх тварин заявила, що турбота про улюбленців зробила їх відповідальнішими.

Чому турбота про тварин та про дітей однаково непроста?

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.

Ймовірно, американці вважають, що домашні тварини готують їх до материнства чи батьківства через просту причину. Дбати про когось, хто не може заявити про свої потреби, дуже складно. Улюбленці, як і немовлята, не можуть розповісти, чого вони хочуть або що їх турбує.



Часто батьки заводять тварин дітям, а потім звикають до них / Фото Unsplash

Зрештою, кожен 3-й американець (33% опитаних) вважає, що улюбленці є відображенням своїх господарів з точки зору людяності та виховання.

Читайте 13 міфів про котів, у які треба перестати вірити

А 51% батьків говорять, що купували тваринку дітям і зовсім не хотіли приносити її в дім, але зараз не можуть уявити свого життя без неї.