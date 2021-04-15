Доктор Пейо: кінь, який інстинктивно втішає хворих і тамує їхній біль

Кінь Пейо та його власник колись брали участь у забігах і виставках. Зараз вони проводять час у лікарні для паліативних хворих. Кінь на рівні інстинктів знає про тих, кому боляче, і намагається їх втішити.

Фахівці досі не розуміють, як Пейо обирає людей. Після 4 років розслідування ветеринарні фахівці вважають, що мозок Пейо функціонує унікально.

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Як кінь Пейо став незамінним працівником лікарень

Тривалий час пара була відома тим, що брала участь у кінних шоу у Франції. Але Пейо постійно шукав людських контактів. Після шоу він вибирав людей серед натовпу, підходив до них і вирішував залишитися поруч з ними. Бушакур почав підозрювати, що Пейо вибирає людей, ослаблених морально, фізично чи психологічно.



Пейо сам обирає людей, до яких хоче підійти / Фото Джеремі Лемпіна / The Guardian

Науковці все ще намагаються дізнатись більше про очевидно інстинктивну здатність Пейо втішати хворих.

Пейо і Бушакур співпрацюють з організацією Les Sabots du Coeur, присвяченою терапії. Окрім того, з конем працюють вчені, які досліджують його здатність зменшувати тривогу пацієнтів і втішати людей, які страждають від болю.

Пейо і пацієнти

У лікарні Пейо каже своєму тренерові, в яку кімнату він хоче зайти далі, зупинившись або піднявши ногу.



Пейо сам обирає, у яку палату зайти / Фото Джеремі Лемпіна / The Guardian

Бушакур завжди дуже обережно дотримується гігієни. Він миє та дезінфікує Пейо до і після відвідувань лікарні. На підготовку коня йде дві години. Щодо походу в туалет, то Пейо сам подає знаки, коли йому потрібно.



Пейо і 9-річний хлопчик, який приїхав навідати матір / Фото Джеремі Лемпіна / The Guardian

Бушакур розповідає, що Пейо навчився вказувати, коли йому потрібно вийти на вулицю, рухаючи тілом справа наліво.

Кінь і його власник втішають не лише хворих, а і підбадьорюють персонал клініки.

Хассен і Пейо є частиною команди, вони корисні не тільки для пацієнтів, але і для нас. Коли важко, ми раді знати, що вони тут,

– говорить медсестра центру паліативної допомоги Енн Софі.

Пейо лиже руки 64-річному Роджеру, який щойно повернувся на день до відділення паліативної допомоги для переливання крові. Роджер радий знову бачити свого "улюбленого лікаря". "Сьогодні він буде добре спати, бо він бачив Пейо. Як тільки він його бачить, він спить, як дитина", – каже його дружина.



Після доторків Пейо Роджер спить як дитина / Фото Джеремі Лемпіна / The Guardian

З 2016 року Пейо і Бушакур підтримували близько 1000 людей до останнього подиху в різних службах, в яких працювали.

Пейо – моя друга половинка, він мій супутник у житті, він для мене все,

– каже Бушакур.

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