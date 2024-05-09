З ними неможливо мати справу: 4 "найкошмарніші" породи собак 

Кожна собака має власний характер, який в певні моменти може проявлятися. Керувати цим процесом під силу не всім власникам, що вже говорити про доглядальниць для собак.

Так, жінка, яка вигулює собак, поділилася своїм досвідом роботи з чотирма особливо складними породами. Одна з цих порід викликають у неї сильні напади тривоги, а іншу вона описує як вкрай невротичну.

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Доглядальниця для собак назвала 4 "найкошмарніші" породи

За її словами, дві собаки, за якими вона доглядає для своїх давніх клієнтів, викликають у неї "напад тривоги". Одна з них – це помісь золотистого ретривера і пуделя, а інша – берндудль, помісь бернського гірського собаки й пуделя.

Я працюю нянею для тварин, і чотири собаки, за якими я доглядаю, просто кошмар – я б ніколи не стала власницею собак цих порід,

– розповіла вона.

Жінка описала ці породи собак як такі, що демонструють невротичну поведінку, постійно гавкають і не підкоряються командам. Вона пояснила, що для того, щоб контролювати їхню поведінку, вона повинна вигулювати їх на повідцях у безпечному дворі. Собаки, що важать понад 100 фунтів, демонструють типову поведінку цуценят, наприклад, грають у "доганялки" і намагаються з'їсти дерева та кроликів.



Золотистий ретривер / Фото Unsplash

Також нещодавно вона доглядала за бостон-тер'єром і була "дуже здивована тим, наскільки жахливим був цей досвід".

Він тягнув мене сильніше, ніж будь-який собака, якого я коли-небудь вигулювала (я була здивована, наскільки сильним був цей малюк), а після того, як він сходив в туалет, доводилося витирати йому дупу – що було для мене абсолютно новим,

– розповіла вона.

Ще в неї були проблеми з біглями та дудлями, назвавши їх породами з безперервним і дратівливим гавкотом. Вона також відзначила їхню схильність до агресії щодо інших собак.



Бігль / Фото Unsplash

Зауважимо, деякі породи собак мають сильні м'язи, що дозволяє їм бути чудовими захисниками, але такий вигляд може здатися агресивним. Це не зовсім так – є ті породи, які попри свою м'язистість, здатні бути люблячими.