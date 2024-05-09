З ними неможливо мати справу: 4 "найкошмарніші" породи собак
Джерело:Mirror
Кожна собака має власний характер, який в певні моменти може проявлятися. Керувати цим процесом під силу не всім власникам, що вже говорити про доглядальниць для собак.
Так, жінка, яка вигулює собак, поділилася своїм досвідом роботи з чотирма особливо складними породами. Одна з цих порід викликають у неї сильні напади тривоги, а іншу вона описує як вкрай невротичну.
Читайте також "Безсоромні крадії їжі": які породи собак не знають, коли вони вже ситі
Доглядальниця для собак назвала 4 "найкошмарніші" породи
За її словами, дві собаки, за якими вона доглядає для своїх давніх клієнтів, викликають у неї "напад тривоги". Одна з них – це помісь золотистого ретривера і пуделя, а інша – берндудль, помісь бернського гірського собаки й пуделя.
Я працюю нянею для тварин, і чотири собаки, за якими я доглядаю, просто кошмар – я б ніколи не стала власницею собак цих порід,
– розповіла вона.
Жінка описала ці породи собак як такі, що демонструють невротичну поведінку, постійно гавкають і не підкоряються командам. Вона пояснила, що для того, щоб контролювати їхню поведінку, вона повинна вигулювати їх на повідцях у безпечному дворі. Собаки, що важать понад 100 фунтів, демонструють типову поведінку цуценят, наприклад, грають у "доганялки" і намагаються з'їсти дерева та кроликів.
Золотистий ретривер / Фото Unsplash
Також нещодавно вона доглядала за бостон-тер'єром і була "дуже здивована тим, наскільки жахливим був цей досвід".
Він тягнув мене сильніше, ніж будь-який собака, якого я коли-небудь вигулювала (я була здивована, наскільки сильним був цей малюк), а після того, як він сходив в туалет, доводилося витирати йому дупу – що було для мене абсолютно новим,
– розповіла вона.
Ще в неї були проблеми з біглями та дудлями, назвавши їх породами з безперервним і дратівливим гавкотом. Вона також відзначила їхню схильність до агресії щодо інших собак.
Зауважимо, деякі породи собак мають сильні м'язи, що дозволяє їм бути чудовими захисниками, але такий вигляд може здатися агресивним. Це не зовсім так – є ті породи, які попри свою м'язистість, здатні бути люблячими.