Доберман хотів почесати спину: відео незграбного собаки, що розсмішило соцмережі
Джерело:Reddit
Собак справедливо вважають надзвичайно розумними тваринами. Однак цей песик зробив усе неправильно і тепер піднімає настрій користувачам мережі.
Доберманів-пінчерів визнали однією з найрозумніших порід у світі. Це сильні та безстрашні службові собаки, які часто працюють у поліції та рятувальних службах.
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Не впорався з ногою
Але ці песики часом поводяться дуже весело і зовсім не серйозно. От як цей доберман, що не впорався із власною ногою.
Ця молода самиця хотіла почесати спину. Для цього вона просунула голову під лапу, а кінцівка застрягла у неї на шиї. Незграба вперто хотіла вкусити власну лапу – і, зрештою, у неї вийшло.
Доберман просто хотів почесати спину: дивіться кумедне відео
Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
На ресурсі Reddit коментують відео:
- "Клянуся, добермани – одні з найсмішніших собак у світі".
- "Природний відбір більше не працює".
- "Почешіть хтось цьому собаці спинку!".
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