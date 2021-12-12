Доберман хотів почесати спину: відео незграбного собаки, що розсмішило соцмережі

Собак справедливо вважають надзвичайно розумними тваринами. Однак цей песик зробив усе неправильно і тепер піднімає настрій користувачам мережі.

Доберманів-пінчерів визнали однією з найрозумніших порід у світі. Це сильні та безстрашні службові собаки, які часто працюють у поліції та рятувальних службах.

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Не впорався з ногою

Але ці песики часом поводяться дуже весело і зовсім не серйозно. От як цей доберман, що не впорався із власною ногою.

Ця молода самиця хотіла почесати спину. Для цього вона просунула голову під лапу, а кінцівка застрягла у неї на шиї. Незграба вперто хотіла вкусити власну лапу – і, зрештою, у неї вийшло.

Доберман просто хотів почесати спину: дивіться кумедне відео

На ресурсі Reddit коментують відео:

"Клянуся, добермани – одні з найсмішніших собак у світі".

"Природний відбір більше не працює".

"Почешіть хтось цьому собаці спинку!".

Як правильно прибирати за своїми собаками: дивіться відео

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця