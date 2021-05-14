Замість пінгвінів: до українських полярників навідалися морські котики

В Антарктиді скоро розпочнеться зима, тому пінгвіни покидають цей регіон. Натомість "в гості" до українських дослідників Антарктиди на станції "Академік Вернадський" припливли морські котики.

Цьогоріч "загін" морських котиків величезний: близько 80 голів. Зазвичай їх буває кілька десятків.

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Їх котиками назвати важко. То справжні котяри! Жирні і вгодовані, – жартує дизеліст 26-ї експедиції Олександр Книжатко.

Південні котики починають припливати в район "Вернадського" наприкінці арктичного літа. І цього року вони прибули "за розкладом" та влаштували лежбище у полі зору українських полярників.



Котики влаштували лежбище неподалік станції / Фото Олександр Книжатко, Олександр Милашевський

В цьому районі котики їдять криль, рибу та молюсків. Найбільше їм смакують молюски "антарктичне блюдце", які виконують роль камінців-гастролітів та покращують травлення тварин.

Південні морські котики мають довжину 1 – 2 метри та вагу від 30 до 160 кілограмів. Котики нетовариські до людей: зустрівши людину, вони починають фиркати та намагатися атакувати.



Котики припливають на зимівлю / Фото Олександр Книжатко, Олександр Милашевський

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Полярники жартують: "Під час зустрічі з котиком є 2 варіанти подій. Він може втекти від тебе і не повернутись. А може повернутись. Тоді тікати доведеться тобі".