Лелека Грицько прилетів з вирію та повернувся на YouTube: за гніздом можна спостерігати онлайн

Відомий на всю країну лелека Грицько повернувся з теплих країв на рідну Полтавщину. Він знову оселився у своєму гнізді у селі Леляки поряд з Національним природним парком "Пирятинський".

Повернення зафіксували природоохоронці 19 березня. Грицько вже облаштовує гніздо для своєї Одарки та малят.

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До України повернувся лелека Грицько

Історія про лелеку Грицька з'явилася торік, коли працівники нацпарку встановили камери та запустили пряму трансляцію з лелечого гнізда.

Як ми його чекали, нашого красеня. З нетерпінням чекаємо на Одарочку… Щороку лелеки надихають нас своїм прильотом навесні,

– зазначають автори.

Стрім з лелечого гнізда:

Цього року працівники парку продовжують досліджувати лелек та обіцяють далі транслювати відео з їхнього життя. При цьому напрям огляду камери змінили на північний, щоб до поля зору не потрапляла міжміська автомобільна дорога.

До слова, лелеку Грицька називають рекордсменом парку "Пирятинський" – за гніздові сезони 2022 та 2023 років він, разом з Одаркою, виховав п'ятьох пташенят. Це, кажуть природоохоронці, унікальне явище. Як правило, родина лелек виховує 2 – 3 дітей.

Лелека Грицько повернувся у своє гніздо / Скриншот з відео

Зауважимо, зібраний відеоматеріал використовується науковцями, студентами кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.