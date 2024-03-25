До "Тузлівських лиманів" прилетіли перші зграї рожевих пеліканів: пейзажні фото

В Одеській області у національному парку "Тузлівські лимани" зафіксували великі зграї рожевих пеліканів. Також прилетіли перші фламінго.

Рожеві пелікани в Україні розмістилися на лиманах Джантшейський, Алібей, Шагани та Бурнас. Пролітали вони й над дельтою Дністра. Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Пелікани повертаються в Україну

500 пеліканів пролітали великими зграями на лиманах Джантшейський, Шагани, Алібей та Бурнас. Деякі з них полетіли далі на Північ до інших лиманів Причорномор'я.

До "Тузлівських лиманів" прилетіли перші зграї рожевих пеліканів / Фото з фейсбуку Івана Русєва

А 22 березня, у Всесвітній день води, вони з'явилися і над дельтою Дністра. Для них співробітники нацпарку створюють штучні острови для гніздування, але поки що птахи їх не займають.

Україна обов'язково відродиться!

— наголосив Русєв, коментуючи вплив війни на довкілля.

Зауважимо, в Україні рожевого пелікана занесено до Червоної книги як вид, що зникає. Серед основних загроз для виду дослідники виділяють:

переслідування людиною,

зменшення площі оселищ та запасів корму в результаті регулювання стоку води,

використання великої кількості прісної води на зрошення,

періодичні природні коливання наводненості територій.

Крім того, на темпи росту популяції впливають репродуктивні особливості виду: тільки 2 яйця в кладці та набуття птахами статевої зрілості тільки на третій рік свого життя.

Зграї рожевих пеліканів пролітали над дельтою Дністра / Фото з фейсбуку Івана Русєва

До України повернувся лелека Грицько

Відомий на всю країну лелека Грицько повернувся з теплих країв на рідну Полтавщину. Він знову оселився у своєму гнізді у селі Леляки поряд з Національним природним парком "Пирятинський".

Повернення зафіксували природоохоронці 19 березня. Грицько вже облаштовує гніздо для своєї Одарки та малят.