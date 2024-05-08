Власникам котів завжди рекомендують ретельно продумувати раціон, який ті дають своїм улюбленцям, щоб сприяти їхньому оптимальному розвитку. Деякі люди, однак, навчають своїх котів їсти людську їжу зі столу.

Втім, є такі продукти, які в жодному разі не можна давати пухнастим. Наприклад, шоколад. Багато власників думають, що це міф, й шоколад для котів абсолютно безпечний. Це не так! Pets 24 розібрався у цьому питанні.

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Чи можна котам шоколад?

Найнебезпечнішим продуктом для котів є шоколад та інші солодощі. Їх не можна їм вживати в жодному разі. Коти абсолютно не відчувають солодкого, а вміст цього продукту може нашкодити.

Шоколад і какао містять теобромін, який не метаболізується котами й собаками. Це призводить до накопичення в організмі тварини, що може спричинити дуже серйозні та небезпечні для життя проблеми. Котів і шоколаду слід тримати далеко один від одного.

Теобромін і кофеїн, які містяться в шоколаді, токсичні для тварин. Теобромін – алкалоїд, який пов'язаний зі зниженням кров'яного тиску, впливом на нервову систему та збільшенням частоти серцевих скорочень. На жаль, у певних ситуаціях тварини не можуть протистояти токсичному впливу цього алкалоїду, що призводить до летальних наслідків.

Коти менш схильні до отруєння теоброміном порівняно з собаками через їхню меншу прихильність до солодощів. Однак, важливо зазначити, що ризик отруєння у котячих все ж існує,

– зауважують експерти.

Найменша шкода від білого шоколаду, тоді як гіркий чорний – становить найбільшу загрозу, оскільки містить вищу концентрацію теоброміну. Смертельна доза для котів становить 100 міліграмів теоброміну на 1 кілограм ваги та 150 міліграмів кофеїну на 1 кілограм ваги.

Симптоми отруєння

Якщо кіт з'їв шоколад, наслідки отруєння можуть бути різними за ступенем тяжкості. Деякі симптоми можуть бути слабко вираженими, тоді як інші – становити серйозну загрозу для здоров'я кота. Дуже важливо звертати увагу на будь-які зміни в стані здоров'я улюбленця. До найпоширеніших ознак отруєння відносяться:

діарея;

прискорене дихання;

млявість;

слинотеча;

зменшення або збільшення кров'яного тиску;

прискорене серцебиття;

посмикування м'язів;

часте сечовипускання;

атаксія;

кома;

серцева недостатність.

Найчастіше отруєння може бути у малих кошенят. Прояв симптомів залежить від кількості спожитого шоколаду і його виду. Симптоми можуть проявлятися від 4 до 72 годин після вживання небезпечного продукту.



Котам категорично заборонено давати шоколад / Фото penjourney.medium.com

Що робити, якщо кіт з'їв шоколад?

Якщо ви знаєте, що кішка з'їла шоколад, краще якомога швидше відвезти її до ветеринара. Якщо діятимете досить рано, він зможе викликати блювоту до того, як в організм тварини потрапить занадто багато теоброміну. Варто принести будь-які обгортки чи пакети спожитого з собою до ветеринара, оскільки це може допомогти визначити рівень ризику для нашого кота.

У разі підозри, що пухнастик з'їв шоколад, але не в стовідсотковій впевненості, варто уважно стежити за нею та при перших ознаках будь-яких симптомів відвезти до лікаря.

Також з метою запобігання таких випадків доцільно ховати продукти, які містять шоколад. Покладіть солодощі у недоступне для тварин місце, й не пригощайте ними своїх вихованців.

Зауважимо, заводячи домашнього улюбленця, ми беремо на себе значну відповідальність. Попри всі зусилля дбайливих власників котів, все одно можуть статися нещасні випадки, які призведуть до шкоди. Тому важливо знати про найпоширеніші пастки, щоб запобігти можливим травмам пухнастого.