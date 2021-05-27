Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців

У PURINA® PRO PLAN® ми знаємо, що правильне харчування робить довгостроковий позитивний вплив на здоров'я Вашого улюбленця – собаки або кішки. Якісне харчування є запорукою гарного здоров'я. Засвоєння та поглинання всіх поживних речовин з їжі допомагають Вашому улюбленцю підтримувати стан здоров'я на високому рівні.

Здається, що існує величезна кількість варіантів харчового раціону для котів та собак, і ви неодмінно зіштовхнетеся із питанням: "Який корм найкраще підходить моєму улюбленцю?".



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Гарна новина: незалежно від способу життя, віку і стану здоров'я улюбленця, завжди можна знайти найкращий і оптимальний варіант корму, що буде ідеальним саме для вашої тварини. Якщо немає медичних протипоказань, остаточний вибір сухого або консервованого корму для кота або собаки залишається за вами (і, звичайно ж, за вашим пухнастим другом!).

Але що робити, якщо ваш ветеринарний лікар призначив вашому улюбленцю спеціальну ветеринарну дієту?

Сьогодні є величезна кількість кормів, що були створені для кішок та собак, які страждають певними захворюваннями. Більш того, багато рекомендованих ветеринарними лікарями дієтичних продуктів грають ключову роль в сучасній ветеринарній практиці.

Перед тим, як надійти в продаж, кожна формула проходить клінічні випробування, у ході яких підтверджується правильний баланс поживних речовин і мікроелементів в складі корму, а також сувора відповідність продукту всім необхідним харчовим потребам організму домашніх тварин.

Рекомендовані ветеринарними лікарями дієти в комплексній терапії застосовуються для дієтичного харчування кішок та собак, які страждають від таких захворювань:

харчової алергії або гіперчутливості,

дерматиту і шкірних захворювань,

захворювань травної системи: наприклад, хвороб кишечника, запору, блювання і діареї,

хронічних хвороб нирок,

захворювань сечового міхура,

захворювань печінки.

Також доступні спеціалізовані дієти, що сприяють швидкому одужанню кішок після тривалого голодування або важкої хвороби, наприклад, при реабілітації після операцій.

PURINA® PRO PLAN®

Лінійка ВЕТЕРИНАРНИХ ДІЄТ PURINA® PRO PLAN® створена, щоб допомогти ветеринарам забезпечити харчову підтримку певних станів здоров'я котів та собак. Лінійка ветеринарних дієт дозволяє ветеринарам посилити ефективність загального протоколу лікування за допомогою цільових науково обґрунтованих та перевірених формул.

Деякі господарі годують своїх вихованців сумішшю сухого і вологого корму, адже часом кіт або собака хоче зранку ласувати вологим кормом, а сухим перекушувати протягом дня. Можливо, вам просто потрібно запропонувати своєму улюбленцю обидва види корму на вибір – і ви дуже швидко зрозумієте, який з них подобається вашому пухнастому другу більше.

Головне, щоб продукти для харчування були обрані з лінійки одного виробника. Як годувати улюбленця сухим і вологим кормом, зазначено на упаковці. Як правило, добова норма консервованого продукту становить приблизно чверть від загального обсягу.

Оскільки вологі корми подобаються котам та собакам більше сухих, тварини поглинають змішаний раціон з великим апетитом. У разі, якщо ви неправильно розрахували норму, виникає ризик переїдання. Це може привести до збільшення ваги, збою в роботі нирок і печінки, хвороб серця.

Щоб не наражати улюбленця на невиправданий ризик, перш ніж застосовувати таку схему годування, порадьтеся з ветеринаром і підберіть продукти, безпечні для здоров'я вихованця.

Лінійка ВЕТЕРИНАРНИХ ДІЄТ PURINA® PRO PLAN® представлена сухими та вологими раціонами для котів PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS® FELINE та сухими та вологими раціонами для собак PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS® CANINE. Тому під наглядом і за рекомендацією ветеринарного лікаря ви зможете підібрати оптимальну дієту та тип харчування, щоб ваш улюбленець їв із задоволенням і якнайшвидше одужував.