Не розуміла небезпеки, – дівчина з вірусного відео з ведмедицею показала свою травму

Історія 17-річної Гейлі з Каліфорнії сколихнула світові ЗМІ. Дівчина, захищаючи своїх песиків, голими руками накинулася на ведмедицю, яка непрохано прийшла в гості.

Гейлі стала зіркою соцмереж, оскільки відео з нею за лічені дні набрало понад 9 мільйонів лайків. Відтак її запросили на телебачення, де вона розповіла подробиці інциденту.

Як це було Дівчина голими руками накинулася на ведмедицю, бо та вдарила її собачок

"Ні секунди не боялася"

Головний нюанс, який підкорив користувачів соцмереж – дівчина пішла на ведмедя голими руками: не взявши ні палицю, ні бодай капець. Гейлі зізнається: просто не мала часу подумати про наслідки, тому полетіла прямо на дику тварину. Як видно з відео, ведмедиця встигла декілька разів вдарити собачок по мордах, певно, саме це стало "тригером" для Гейлі.

Чесно кажучи, я побачила, що це ведмідь, але в своїй голові не зафіксувала, що ведмідь може бути небезпечною твариною, яка може завдати мені шкоди чи вбити. Я побачила, як вона забирає мою собаку, і я повинна була зробити все, щоб її врятувати,

– розповіла Гейлі.

17-річна Гейлі vs ведмедиця, яка побила песиків: дивіться відео

Батьки Гейлі були поблизу під час інциденту, однак не бачили його на власні очі. Вони відпочивали у саду, аж раптом почули скажений лай песиків і крик Гейлі. Усе геройство дівчини вони побачили лише на камерах спостереження.

Мати дівчини Чітлаллі розповідає: кожного разу, коли дивиться відео, має ком у горлі. "Я бачу, наскільки близькою вона була до смертельної небезпеки і мені так страшно".

Дивом, але Гейлі відбулася легкою травмою – у неї вивих пальця та подряпини на колінах.



Гейлі наклали на палець лангетку / Скриншот з відео

Дівчина vs ведмедиця: коротко

Сталося це 31 травня у Каліфорнії на приватному подвір'ї.

Ведмедиця з парою ведмежат залізла на півтораметровий паркан.

До неї одразу ж прибігли чотири собачки і почали гавкати. Тоді ведмедиця стала бити їх лапами.

На гавкіт прибігла дівчина. Вона відштовхнула її з паркану голими руками, позбирала песиків з подвір'я і втекла.

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