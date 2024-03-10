Всього 12 міліметрів, а гучніша за перфоратор: що це за крихітна істота, яка ще й прозора

Одна з найменших рибок у світі, відкрита вченими лише кілька років тому, здатна видавати звуки потужністю понад 140 децибелів. Це голосніше, ніж перфоратор або літак під час злету.

Про кого мовиться

Danionella cerebrum – маленький вид риб, що мешкає в невеликих струмках уздовж гірського хребта Баго Йома в М'янмі. У них найменший з відомих мозок серед усіх хребетних у світі.

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Зустрічаються вони також у зрошувальних каналах на південному заході від містечка Хмавбі (на північному заході від Янґона – найбільшого міста й колишньої столиці М'янми).

Неймовірно, але дорослі риби сягають розміру лише до 10 – 12 міліметрів.

Ми вивчаємо цю рибу насамперед з метою нейробіології, тому що вона маленька і прозора. Але риби настільки гучні, що, навіть проходячи повз їхні акваріуми, можна почути експресивні звуки,

– каже авторка дослідження Веріті Кук з Берлінського медичного університету.

Назва виду з латинської мови перекладається як "мозок" і вказує на той факт, що Danionella cerebrum має найменший мозок серед відомих дорослих хребетних.

Danionella cerebrum / Фото en.wikipedia.org

Ця риба не має луски, а її тіло настільки прозоре, що можна побачити всі її внутрішні органи. На думку дослідників, такі характеристики виду є перспективними для проведення різноманітних нейрофізіологічних досліджень.

Як Danionella cerebrum видає надгучні звуки?

Щоб з'ясувати, як ці малюки можуть так шуміти, німецькі вчені зібрали групи з кількох риб у невеликий акваріум і провели дослідження.

Спостереження показали, що крихітна напівпрозора Danionella cerebrum здатна відбивати потужний ритм органом, який називається плавальним міхуром. А гучність звуку у воді сягає 140 децибелів, що можна порівняти з пострілом, роботою відбійного молотка чи злетом реактивного літака.

Автори дослідження також вважають, що гучні звуки є засобом комунікації. Найчастіше в природі працює правило: чим більша тварина, тим гучніший шум. Але під водою все інакше: крихітні морські види є одними з найгучніших з коли-небудь виявлених.

Ця рибка повністю прозора / Фото shango.media

Дослідники дійшли висновку, що надгучний звук видають лише самці риб. Він виникає тоді, коли одне з ребер риби (схоже на хрящ) за допомогою м'язів буквально втягується в її плавальний міхур, "б'є" по ньому й створює "барабанний дріб".

Що відомо про крихітну, але дуже гучну рибу: дивіться відео

На думку вчених, цей звук використовується рибами для внутрішньовидового спілкування або ж пов'язаний зі шлюбною поведінкою, оскільки кілька найгучніших самців Danionella cerebrum ефективно "пригнічували" звукоутворення інших.