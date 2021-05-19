Далматин і ґолден-ретривер водночас: незвичний песик став зіркою тіктоку – відео

У тіктоці відео про довгошерстого далматинця набрало вже понад 2 мільйони переглядів. Песик Оклі розповідає, що його мамою є далматинець, а тато – ґолден-ретривер. Саме тому він народився пухнастим чорно-білим далматинцем.
Відео з'явилося у руслі тренду "This is my family". Користувачі тіктоку публікують кумедні відео і розповідають про те, як у їхньому житті поєднується непоєднуване.
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Пухнасті далматини Оклі і Неллі
Відео опублікував Ендрю Льюїс. У нього є 2 дорогоцінних песики – обидва довгошерсті далматинці на ім'я Оклі та Неллі. Ендрю розповів, що його постійно запитують, як так вийшло, що у нього пухнастий далматин.
Чарівний далматин, що схожий на золотистого ретривера / Фото Ендрю Льюїса
Оклі та Неллі справді виглядають так, ніби вони є ідеальними посередниками між двома породами собак.
Щоразу, коли я виходжу з собаками у люди, мене запитують, чи змішували їх із золотистим ретривером чи кимось подібним. Проте я завжди хотів мати далматина і абсолютно випадково натрапив на довгошерстих, яких хотів забрати,
– розповів власник пухнастого далматина з відео.
Далматини з довгою шерстю / Фото Ендрю Льюїса
Як песики з'явилися в домі Ендрю
На те, що для Оклі шукають дім, чоловік натрапив в інтернеті. Жінка хотіла прилаштувати собаку, якому було близько 4 місяців. Ендрю зізнається: песик жив не у надто хороших умовах – його не дуже добре годували, і він усього жахався.
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Йому знадобився час, щоб прилаштуватися у новому домі і звикнути, але зараз він абсолютно щасливий пес.
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Оклі одержимий грою в м'яч та фрісбі, обожнює людей і любить грати з іншими собаками. Через кілька місяців Ендрю зрозумів, що йому потрібен компаньйон, з якими можна пограти, поки він на роботі.
Маленька Неллі і Оклі / Фото Ендрю Льюїса
Так, у домі з'явилася ще одна пухнаста далматинка Неллі. Вони стали найкращими друзями, грають разом щодня і тішать свого господаря. А він у свою чергу створює кумедні вірусні відео і розігрує користувачів тіктоку.
Ендрю і його пухнасті далматинці / Фото Ендрю Льюїса