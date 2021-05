Далматин і ґолден-ретривер водночас: незвичний песик став зіркою тіктоку – відео

У тіктоці відео про довгошерстого далматинця набрало вже понад 2 мільйони переглядів. Песик Оклі розповідає, що його мамою є далматинець, а тато – ґолден-ретривер. Саме тому він народився пухнастим чорно-білим далматинцем.

Відео з'явилося у руслі тренду "This is my family". Користувачі тіктоку публікують кумедні відео і розповідають про те, як у їхньому житті поєднується непоєднуване.

Пухнасті далматини Оклі і Неллі

Відео опублікував Ендрю Льюїс. У нього є 2 дорогоцінних песики – обидва довгошерсті далматинці на ім'я Оклі та Неллі. Ендрю розповів, що його постійно запитують, як так вийшло, що у нього пухнастий далматин.



Чарівний далматин, що схожий на золотистого ретривера / Фото Ендрю Льюїса

Оклі та Неллі справді виглядають так, ніби вони є ідеальними посередниками між двома породами собак.

Щоразу, коли я виходжу з собаками у люди, мене запитують, чи змішували їх із золотистим ретривером чи кимось подібним. Проте я завжди хотів мати далматина і абсолютно випадково натрапив на довгошерстих, яких хотів забрати,

– розповів власник пухнастого далматина з відео.



Далматини з довгою шерстю / Фото Ендрю Льюїса

Як песики з'явилися в домі Ендрю

Згідно зі стандартом породи за FCI, далматин може бути лише з короткою і гладкою шерстю. Скоріш за все, предки Оклі і Неллі – справді були собаками породи, що має довгу шерсть. Можливо, і ґолден-ретривери.

На те, що для Оклі шукають дім, чоловік натрапив в інтернеті. Жінка хотіла прилаштувати собаку, якому було близько 4 місяців. Ендрю зізнається: песик жив не у надто хороших умовах – його не дуже добре годували, і він усього жахався.

Йому знадобився час, щоб прилаштуватися у новому домі і звикнути, але зараз він абсолютно щасливий пес.

"Мама – далматинець, тато – ретривер, а я пухнастий далматин": дивіться вірусне відео

Оклі одержимий грою в м'яч та фрісбі, обожнює людей і любить грати з іншими собаками. Через кілька місяців Ендрю зрозумів, що йому потрібен компаньйон, з якими можна пограти, поки він на роботі.



Маленька Неллі і Оклі / Фото Ендрю Льюїса

Так, у домі з'явилася ще одна пухнаста далматинка Неллі. Вони стали найкращими друзями, грають разом щодня і тішать свого господаря. А він у свою чергу створює кумедні вірусні відео і розігрує користувачів тіктоку.



Ендрю і його пухнасті далматинці / Фото Ендрю Льюїса