На водопій через зарості: у Чорнобилі показали благородну тварину

Лосі – це великі та ошатні тварини, тому можуть пройти майже крізь. Їх не лякають лісові чагарники, прибережні зарості сухої й високої трави.

Так, у Зоні відчуження звір потрапив на фото, коли йшов на водопій. Відповідними фото поділився Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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Що відомо про лося у Чорнобилі?

Лосі – це великі травоїдні копитні ссавці, які є частиною родини оленевих. Ось кілька цікавих фактів про лосів:

Лосі є одними з найбільших сучасних ссавців у світі. Вони можуть досягати висоти в плечах до 2 метрів і ваги до 700 кілограмів.

У самців лосів є великі роги, що ростуть вгору, що використовується для боротьби під час сезону розмноження та для захисту.

Лосі можуть бути територіальними тваринами, і вони можуть виявляти агресивність, особливо під час сезону розмноження.

На водопій через зарості,

– підписали світлину.



У Чорнобилі показали лося / Фото Сергія Домашевського

Лосі – травоїдні, і їхній раціон зазвичай складається з трави, гілок, листя та інших рослинних матеріалів. Вони також можуть плавати і живляться водними рослинами.

Деякі популяції лосів мають сезонні міграції, коли вони переміщаються з одного місця на інше, зазвичай залежно від доступності їжі та інших факторів.

Лосі можуть жити як самотні особини, в парах або в невеликих групах, особливо під час сезону розмноження. Лосі відіграють дуже важливу роль у біологічних системах, допомагаючи контролювати ріст рослинності та створюючи різноманіття серед тварин у своєму середовищі.

У Чорнобилі на російській міні підірвався червонокнижний звір

На жаль, на одній з мін, встановлених окупантом у Чорнобильській зоні, підірвався дикий кінь породи Пржевальського. Цей вид занесений до Червоної книги України. Тварина загинула на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ у 2022 році.