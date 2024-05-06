Чому собаки не можуть втягнути свої кігті, а кішки роблять це без проблем

У багатовіковій дружбі між людьми та їхніми домашніми улюбленцями коти та собаки зарекомендували себе як вірні та дбайливі компаньйони. Попри такий тісний зв'язок, навколо цих тварин все ще існують загадки, наприклад, здатність котів повністю втягувати кігті, в той час, як собаки цього робити не можуть.

Дослідники розповіли, чому кішки можуть пересуватися паркетом безшумно, в той час, як собаки будуть "вистукувати" кігтями.

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Чому собаки не можуть втягнути свої кігті так, як кішки?

За словами Ентоні Рассела, еволюційного біолога з Університету Калгарі в Альберті, коти повинні тримати свої кігті гострими, щоб зберегти їхню ефективність як мисливського інструменту. Щоб запобігти зношуванню кігтів від постійного контакту з землею, коти ховають їх, коли вони не використовуються.

Все зводиться до того, як кішки та собаки використовують свої кігті. Наприклад, кішки використовують кігті для того, щоб нападати на здобич — передні для захоплення й утримання, а задні для того, щоб розпороти черево,

– каже Рассел.

Механізм випускання кігтів у котів напрочуд простий. Він працює подібно до гумової стрічки, вимагаючи енергії, щоб витягнути кігті. Однак, як тільки кішки розслабляються, кігті автоматично повертаються в нормальне положення і залишаються захованими.

Кішки — поодинокі мисливці, а тому гострі пазурі є важливим інструментом у їхньому полюванні. По суті, кігті потрібні для атаки й утримання здобичі, а також її потрошіння.

Собаки водночас є соціальними мисливцями — тобто полюють групами, щоб знищувати більших тварин, вимотуючи здобич. Дослідники виявили, що коли ці тварини співпрацюють під час полювання, потреба в гострих кігтях зменшується. Натомість їхня сила полягає в колективній силі групи, а не в індивідуальній гостроті кігтів.



Для чого собакам кігті / Фото Unsplash

При цьому кігті собак відіграють вирішальну роль у підтримці зчеплення та маневреності під час бігу. Провідний дослідник Ван пояснює, що кігті допомагають собакам чіплятися за землю та швидко змінювати напрямок руху, що підкреслює їхню важливість у пересуванні тварин.

Примітним відкриттям стало те, що більшість котів зазвичай не використовують кігті під час бігу. Виняток – гепарди. Таку унікальну поведінку можна пояснити неймовірною швидкістю, з якою гепарди бігають, що вимагає використання кігтів для зчеплення з поверхнею. Як наслідок, з часом кігті гепардів еволюціонували і стали менш втягуючими, й більше нагадують собачі.