Чому деякі собаки люблять вити під музику і чи завжди це є розвагою: пояснення від експертів

Деякі собаки люблять хизуватися своїми вокальними здібностями, завиваючи під ритмічні звуки музики. Звісно, їхнім господарям важко втриматися від спокуси, щоб не зняти відео та не опублікувати його у соціальних мережах.

Коли собаки виють під музику, зазвичай, це невинний і навіть милий спосіб повеселитися, кажуть експерти. Однак, інколи це може свідчити і про те, що тварина відчуває певний дискомфорт.

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Чому собаки співають

Наразі експерти не можуть назвати достовірної причини, чому у собак трапляється така поведінка. Ймовірно, це така собі еволюційна реакція, яка тісно пов’язана із загальним предком собаки – вовком.

Вовки виють, щоб спілкуватися один з одним чи закликати одне одного. Іноді висока музика викликає цю еволюційну рису. Собаки можуть вити, щоб попередити вас про щось, або коли хочуть вашої уваги,

– пояснює ветеринарка Лаура Робінсон.



Собаки співає / Скриншот з відео Buddy Mercury

Тож у більшості випадків собачий спів не є ознакою чогось поганого. Наприклад, якщо ваш вихованець співає в унісон з якимись піснями чи інструментами, це цілком нормальне явище.

Коли таке трапляється, це означає, що вашій собаці не боляче. Якби таке було, він спробував би втекти від музики або закрити вуха. Деякі мелодії можуть здатися їм звичними і вони просто намагаються імітувати це, як якусь розмову,

– розповідає ветеринарна письменниця Джорджина Уші.

Які породи собак люблять співати

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

За словами докторки Уші, усі собаки схильні вити під мелодійні звуки. Однак, деякі породи, такі як хаскі, маламути та самоїди, роблять це частіше за інших.

І якщо ви хочете, що ваш вихованець став наступною зіркою тіктоку, ви можете навчити його собачого співу. Для цього ветеринарка рекомендує винагороджувати його щоразу, коли він виє під вашу улюблену пісню. А якщо собака цього не робить, то ви можете включити відео на ютубі, де інші тварини співають, і, ймовірно, вашого улюбленця це заохотить наслідувати таку поведінку.



Усі собаки можуть співати / Фото culturacolectiva

Іноді виття – це крик про допомогу

Іноді собаки виють, бо просять про допомогу, каже докторка Робінсон.

Важко сказати, чи подобається собакам співати. У деяких випадках вони можуть робити це, тому що їм це подобається, а інколи так вони просять вас зупинитися, бо від гучної музики їх болять вуха,

– пояснює ветеринарка.

Річ у тім, що слух у собак набагато чутливіший, ніж у нас, тому занадто висока гучність погано впливає на їхнє самопочуття. Крім того, різний тип музики по-різному впливає на домашніх улюбленців.

До прикладу, дослідження Шотландського товариства із запобігання жорстокого поводження з тваринами виявило, що собаки, як правило, віддавали перевагу регі та софт-року і не надто захоплювалися музикою зі скрипкою через високу частоту інструменту.

Саме тому ветеринари рекомендують звернути увагу на поведінку собаки, перш ніж знімати чарівне відео вашого талановитого пухнастого друга.