Чому собаки гавкають та чи можуть вони втомитися: цікаве пояснення

Як дізнатися, чому ваш пес гавкає? Чи гавкають одні песики більше за інших? Чи може пес втомитися від власного гавкання? Даємо відповіді на питання, що цікавлять багатьох власників.

Усі власники чотирилапих іноді думають: "Скільки ще він може гавкати? Це триває вже кілька годин!". Для того, щоб припинити надокучливе собаче гавкання, потрібно спершу розібратися в його причинах.

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Чому собаки гавкають



Собаки не гавкають без причини / Фото AIF

Існує дуже багато причин, через як пес може почати гавкати. Найпоширеніші з них:

собака відчуває тривожність,

песику нудно,

тварина перезбуджена,

собака хоче уваги,

пес перебуває у стресі,

тварина не розуміє, що з нею коїться,

пес хоче, щоб хтось або щось зникло з поля зору тощо.

Гавкіт собаки є висловленням почуттів тварини, її потреб та бажань.

Чи втомлюються собаки гавкати

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Більшість власників тварин скажуть, що так, втомлюються. Але це відбувається через певний проміжок часу, іноді досить тривалий. Песики втомлюються навіть не від самого гавкоту, а він того, що на них ніхто не звертає уваги й проблема залишається невирішеною. Це виснажує тварин.



Тривалий гавкіт виснажує собак / Фото domashnie-zhivotnii

Але це не значить, що власникам не потрібно звертати увагу на те, що пес гавкає. Тільки після того, як причина стає зрозумілою, можна боротися з надокучливою поведінкою.

Наприклад, якщо тварина дивиться у вікно й гавкає на кожного перехожого, можна закрити штори. Не забувайте хвалити песика за спокійну та врівноважену поведінку.



Спробуйте зайняти чимось песика, який гавкає надто багато / Фото Unsplash

Спробуйте зайняти собаку, що полюбляє розважатися гавкотом. Дайте йому спеціальні іграшки, з яких пес буде довго діставати їжу, займіться дресируванням або грою.

Чому деякі собаки гавкають більше за інших

Існують породи собак, для яких гавкіт є важливою складовою поведінки. Наприклад, це тер'єри, які мають попереджати своїх господарів про появу невеликих тварин. Або хорти, які гавкотом дають зрозуміти, що знайшли здобич.



Деякі породи собак справді гавкають більше за інших / Фото Pexels

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Собаки із нервовою системою, що легко збуджується, будуть гавкати більше за своїх флегматичних товаришів. Однак гавкають усі собаки (крім деяких рідкісних порід), тому будьте готові до того, що ваш пес теж буде це робити.