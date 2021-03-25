Чому собака вас облизує: неочікувані причини

Зазвичай облизування від собаки господарі сприймають як жест безумовної любові і довіри. Однак деколи улюбленець хоче сказати дещо більше, ніж "я тебе люблю".

Облизування – це перше тактильне відчуття, яке щеня отримує від мами. Надалі саме цим способом контакту песик починає користуватися, коли хоче повідомити про свої відчуття.

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Чому собака облизує господаря

Показує свою любов

Найочевидніша причина, про яку думають усі господарі, – так пес висловлює свою любов, вірність і довіру.

Якщо під час облизування пес весело крутить хвостиком, лає чи стогне, хоче застрибнути на руки – це справді про вираження любові. Такі сцени можна побачити, коли ви після недовгої розлуки повертаєтеся до собаки або приносите їй щось смачненьке.

Собаці самотньо

Якщо ви зосереджені якоюсь справою і не займаєтеся із собакою, він може раптово підійти і облизати вас. Таким чином собака хоче звернути на себе увагу і попросити погратися.



"Побався вже зі мною, досить там порпатися" / Фото з Unsplash.com

Пес хоче їсти

Облизування, щоб випросити їжу, – інстинкт, який притаманній усій родині псових (сюди ж зараховують лисиць і єнотів). Так зголоднілі цуценята лижуть матір, яка нещодавно поїла. Вони натякають їй, що чують запах їжі і теж хочуть пригоститися.

Собака хоче допомогти

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Коли пес лиже відкриті рани свого господаря – це неабияк замиловує і розчулює. При пораненні чотирилапі облизують самі себе, аби вгамувати біль і продезінфікувати місце ураження. Тому думають, що це допоможе і людині.

Собака повідомляє про щось важливе

Інколи собака облизує господаря, на якому немає ран, але він лежить непритомно (навіть якщо просто спить). Так собака може перейматися, чи живий господар і чи може він реагувати на небезпеку.

У критичних ситуаціях, наприклад при пожежі чи витоку воду, господарі можуть неправильно потрактувати таку поведінку, думаючи, що собака хоче ласки чи поїсти. Насправді ж собака повідомляє, що щось сталося.

Ваш улюбленець боїться

Деякі собаки, злякавшись чогось (звуків, вібрації, світла) шукають захисту у свого господаря. Собака може скиглити, облизувати господаря, проситися на руки. Так він повідомляє: "Мені страшно, заспокой мене".

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Найважливішим з відчуттів у собак є нюх. Вони дуже тонко відчувають зміни в "ароматичній аурі" свого господаря. Якщо були у кафе з поганою витяжкою, спортзалі, купили нові парфуми – собака при першому ж контакті це вловить. І намагатиметься вас "вимити", якщо їй буде надто незвично.



"О, в тебе нові парфуми?" / Фото з Unsplash.com

"Ти – мій": собака заявляє свої права

Облизування обличчя може свідчити про те, що пес мітить свою територію. Він показує: це моя людина і інші не можуть на неї претендувати. Таке буває у випадках при зустрічі з іншими собаками.

Однак трапляється таке і в родинах, де є декілька собак чи діти. Тоді чотирилапий може робити це з ревнощів.