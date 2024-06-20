95% свого часу новонароджені олені проводять, згорнувшись "калачиком" під кущем: навіщо

Земля – дивовижний прояв різноманіття, адже на ній мешкає безліч видів тварин, кожен з яких має свої унікальні методи виховання потомства. Ці стратегії дуже різняться між видами, оскільки вони спрямовані на захист малюків від потенційних хижаків. Природа наділила молодих тварин специфічними рисами, які дозволяють їм процвітати й виживати в дикій природі.

Коли йдеться про великих тварин-мисливців, вони, як правило, використовують один із двох підходів до збереження життя молодняку, залежно від чого поділяються на тих, хто ховається, та тих, хто наслідує. До останніх належать бізони та снігові барани, потомство яких одразу встає на ноги й слідує за мамою. Але є олені, які інакше поводяться.

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Чому новонароджені олені згортаються "калачиком" під кущем?

Унікальний підхід оленів полягає в тому, що вони застосовують особливу стратегію виживання. Потомство більшості видів оленів народжується з плямами на спині, які з часом зникають з віком. Ці плями слугують формою камуфляжу на ранніх стадіях життя.

Не треба "рятувати" оленят, яких побачите під деревом в дикій природі / Фото NatGeo

Поки мати-олениха полює за їжею, дитинчата залишаються нерухомими і захованими, використовуючи цей камуфляж, щоб злитися з навколишнім середовищем. Насправді новонароджені оленята проводять приблизно 95% свого часу в такому нерухомому і прихованому стані.

Не намагайтеся врятувати оленятко, якщо помітите його геть самотнє в лісі під кущем, згорнуте калачиком, — насправді, все відбувається так, як і має бути. Здебільшого, така картина викличе в людей бажання допомогти оленяті, проте вчені закликають дати тварині спокій і дати їй дочекатися маму,

– попереджають вчені.

Дослідники виявили, що матері оленів мають вроджену здатність знаходити своїх захованих оленят. Однак, цей природний інстинкт ефективний лише тоді, коли люди утримуються від переміщення оленят. Переміщення молодого оленя може значно знизити його шанси на виживання, оскільки олені, як відомо, важко переживають перебування в неволі.



Вони виглядають безпорадними, але дитинчата оленів добре ховаються / Фото Shutterstock

За певних обставин фахівці в галузі дикої природи визнають, що олені можуть потребувати допомоги з боку людини. Зазвичай це відбувається, коли оленя знаходять біля померлої матері, воно виглядає нездоровим або активно шукає взаємодії з людиною. У таких ситуаціях рекомендується звернутися до місцевої служби охорони дикої природи за порадою та підтримкою.

Чому у людей і ссавців по 5 пальців?

Багато тварин, включаючи котів, собак і кенгуру, мають лапи, схожі на людські руки, з п'ятьма пальцями. Це поставило питання про те, чому такі різні види мають цю спільну рису, попри те, що розвивалися в різних середовищах.

Ссавці, які входять до групи Tetrapoda разом з рептиліями, амфібіями та птахами, мають п'ять пальців у своєму скелеті. Це стосується навіть тих ссавців, які не мають традиційних кінцівок. Цікаво, що такі істоти, як кити та тюлені, теж мають 5 пальців на ластах. Тож чому так відбувається?