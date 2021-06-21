Не спонсоруйте жорстокість: чому не варто відвідувати дельфінарії та контактні зоопарки

У розпалі сезон літніх відпусток. Відпочинок для людей, на жаль, нерідко передбачає відвідування дельфінаріїв та контактних зоопарків, а також фотографування з тваринами і катання на їхніх спинах.

Звісно, утримувачі звірів будуть переконувати вас, що за ними добре доглядають і що такий спосіб життя абсолютно не шкодить їхньому здоров’ю. Але насправді це не так.

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Дельфіни божеволіють у неволі

Зоозахисники наголошують, жоден дельфінарій не може забезпечити належних умов для цих ссавців. Такі заклади порушують соціальні групи тварин і мають занадто обмежений простір, через що дельфіни часто стресують.

Зазвичай, на волі вони щодня пропливають приблизно 150 кілометрів, однак у басейнах активні та соціальні від природи створіння просто стоять на місці, або плавають по колу. Така поведінка для дельфінів є неприродною, зазначає фахівець із сучасних і викопних морських ссавців та кандидат біологічних наук Павло Гольдін.

Вона виникає як результат адаптації до стресових чинників і свідчить про досягнення хронічного стресу. Іноді в такому стані дельфіни в неволі перебувають роками. У природі таку поведінку можна спостерігати у тварин лише під час сну,

– пояснює зоолог.

Чому не варто йти в контактний зоопарк

Жахливі умови утримання тварин

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Більшість контактних зоопарків утримують тварин у жахливих умовах. Звірів на все життя позбавляють вигулу, простору для прогулянок і можливості розмноження.

Тварини страждають

Від постійного контакту з людьми тварини буквально божеволіють, а також отримують регулярні травми від занадто тісних обіймів дитини.

Поширення захворювань

У багатьох контактних зоопарках відсутній належний ветеринарний контроль. Через дотики відвідувачів від однієї тварини до іншої можуть передаватися інфекції. Це призводить не лише до захворювань і смертності самих тварин, а й до поширення вірусів серед відвідувачів, зокрема і дітей.

Негативний вплив на дитину

Хоча деякі батьки вважають, що контактні зоопарки вчать дітей гармонійного співіснування з тваринами, насправді ж така розвага формує у дитини спотворене уявлення. Вони починають сприймати звірів як іграшку у своїх руках.

Крім того, не рідко відвідування таких закладів для дітей закінчуються укусами та подряпинами від тварин.

Це не просто сфотографуватися чи покататися

У популярних туристичних місцях можна побачити багато бізнесменів, які буквально катують тварин заради заробітку. Увесь день вони тримають під пекучим сонцем мавпочку у людському костюмі, єнота у маленькій клітці чи пітона, якого перекладають з рук в руки відвідувачів, які фотографуються з ними на згадку про відпочинок.

Поруч з ними стоять втомлені ослики та поні, або ж більш екзотичні слони і верблюди. Весь день вони возять на своїх спинах туристів.

І якщо для людини це "просто покататися чи сфотографуватися", то для тварин це:

Відлучення від родини.

Жорстока дресура.

Неправильне і шкідливе харчування.

Відсутність ветеринарного догляду, навіть попри те, що вони доволі часто отримують травми.

Експлуатація за будь-якої погоди та самопочуття.

І найголовніше це – неминуча смерть, адже для тих, хто пропонує такі послуги, тварини є лише витратним матеріалом.

Не спонсоруйте жорстокість

Коли тварини є об’єктами збагачення, про їхній добробут можна забути, кажуть зоозахисники. Однак, навіть на відпочинку ми можемо бути уважними до них, коли приймаємо рішеннями не підтримувати їхню експлуатацію своїми грошима.

Не спонсоруйте жорстокість і відмовтеся від послуг тих, хто катує і знущається з тварин!