Чому не можна залишати прив'язаного собаку біля магазину

Деякі господарі полюбляють поєднувати прогулянку з собакою із походом до магазину. Однак залишати своїх чотирилапих улюбленців прив'язаними біля магазину – небезпечно й безвідповідально.

Собаки – не люди, тому не можуть зачекати на вас під магазином. Навіть якщо ви залишаєте тварину на кілька хвилин, це може призвести до непоправних наслідків.

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Собаку можуть вкрасти



Не залишайте собаку самого під магазином / Фото Unsplash

Особливо це стосується породистих тварин. Існує чимало людей, які наживаються на перепродажі або розведенні породистих собак. Якщо ваш пес потрапить на очі злодіям, поки ви будете робити покупки, ви можете більше ніколи не побачити свого вихованця.

Але крадуть не тільки породистих собак, а й безпородних. Зловмисники можуть вкрасти тварину та вимагати викуп за неї. А ще тварину можуть забрати із собою з хуліганських мотивів, а потім залишити напризволяще в незнайомому місці.

Собака може когось вкусити



Навіть спокійний улюбленець може стати агресивним від стресу / Фото Unsplash

Навіть якщо ваш улюбленець великий пес і не дозволить вкрасти себе, існує інша небезпека. Тварина може демонструвати агресію до людей чи інших собак, що проходять повз.

Прив'язаний пес може стати здобиччю зграї

Інколи зграї собак нападають на одиноких тварин свого виду. Якщо така ситуація трапиться з вашим псом, він не зможе ні втекти, ні навіть повноцінно відбиватися, бо буде прив'язаний. І вас теж не буде поруч, щоб допомогти другові.

Собаку може хтось образити

Недобрі люди можуть вдарити вашого собаку, налякати його, або навіть спровокувати до нападу. І цьому будете винні ви, адже залишили собаку саму.

Собака може образитися на вас



Тварина може подумати, що ви залишили її назавжди / Фото Unsplash

Зрештою, це не дуже небезпечно, але не надто приємно. Пес може подумати, що ви покинули його назавжди, він буде відчувати сильний стрес.

Собаки не розуміють, що їх залишили на кілька хвилин і не вміють лічити час. Такі дії руйнують довіру собаки до вас і можуть впливати на її подальшу поведінку.

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Тому плануйте свій час і маршрут так, щоб собаку не довелося залишати під магазином. Так він завжди буде в безпеці й хорошому настрої.

Ви проявляєте любов до свого песика, колинаших чотирилапих друзів. Обирайтещо забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.