Повзуча окупація: чому насправді коти люблять лежати на ноутбуках

У багатовіковому співіснуванні коти і люди сформували унікальний зв'язок. Попри очевидне одомашнення цих тварин, деякі аспекти котячої поведінки все ще залишаються загадковими. Однією з таких особливостей є їхня схильність лежати на ноутбуках – явище, яке наука ще не до кінця зрозуміла.

Утім, кілька теорій усе ж таки є. Попри те, що кішки здатні імітувати поведінку людини, вихованець навряд чи прагне наслідувати вас, лежачи на ноутбуці.

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Чому коти люблять лежати на ноутбуках?

В одному з досліджень вчені виявили, що тварини мають здатність імітувати людські дії, порівнюючи свої тіла з нашими. Це охоплює такі завдання, як дотик до коробки головою або певною кінцівкою. Однак вчені припускають, що коли справа доходить до взаємодії з ноутбуками, наші домашні улюбленці не прагнуть імітувати нашу поведінку.

Кішкам нелегко імітувати набір тексту. Також малоймовірно, що улюбленців приваблює виключно тепло, що генерується ноутбуком,

– каже експерт в галузі психології тварин доктор Девіда Сендса,

Дослідники вважають, що насправді кішок у нашому ноутбуці приваблює зовсім не тепло, а аромат. А точніше, наш аромат, який ми регулярно залишаємо на своєму ноутбуці. Навряд чи люди здатні вловити цей аромат, проте кішки впораються з цим завданням.

Сендс підкреслив чудові нюхові здібності котів. Коти, відомі як майстри нюху, орієнтуються у світі насамперед за допомогою запахів. Їхній гострий нюх компенсує слабкий зір під час нічного полювання. Хоча може здатися, що котам подобається лежати на ноутбуках, щоб поніжитися в ароматі своїх господарів, експерти припускають, що за такою поведінкою може стояти інша причина.

Експерти припускають, що домашні тварини можуть намагатися утвердити домінування над своїми господарями, залишаючи свій запах на ноутбуках. Вважається, що таким чином коти мітять свою територію та стверджують право власності над своїми супутниками.

Господарі зрозуміли, що коли коти труться об них або об предмети, це не обов'язково вираження любові, а скоріше спосіб, яким тварини мітять свою територію за допомогою запаху. Нашими домашніми улюбленцями керує бажання встановити домінування в наших домівках.



Чому кішки люблять лежати на ноутбуках / Фото Unsplash

Чи шкідливо для кішки лежати на ноутбуці?

У нещодавньому дослідженні експерти підтвердили, що домашні улюбленці, які працюють за комп'ютером, навряд чи можуть постраждати. Хоча вони можуть випадково закрити документи або надіслати незрозумілі повідомлення, фізичної загрози для тварини немає. Ця новина принесла полегшення багатьом власникам домашніх тварин, які дозволяють своїм пухнастим друзям супроводжувати їх під час роботи за комп'ютером.

Однак, слід турбуватися про таку поведінку, якщо вона є частиною чогось більшого. Наприклад, якщо улюбленець всюди слідує за вами по дому, це може бути симптомом занепокоєння або пошуку уваги.

Якщо кішка постійно видає звуки, переміщаючись будинком, це також може бути ознакою занепокоєння. Але якщо ваша кішка не проявляє цих ознак і просто лежить на ноутбуці — нема про що переживати, вона просто намагається захопити весь ваш простір.