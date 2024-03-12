Гра в "змагання очима": що означає, коли кішка довго й пильно дивиться в обличчя людині

Господарі котів та кішок неодноразово розповідали, як їхні вихованці пильно дивилися на них, не відводячи очей. Є ситуації, про які вихованець хоче сказати, граючи в "змагання очима".

Що означають ці погляди? Можливо, вихованці хочуть щось нам сказати, тим паче кажуть, що очима можуть багато розповісти.

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Чому кішка довго й пильно дивиться в обличчя людині?

Очі розкривають душу і служать провідниками до таємних думок. Якщо ми хочемо знати більше про людину, то дивимося їй у вічі. Коти – не виняток. Загляньте їй у вічі в потрібний момент і проаналізуйте погляд.

Розшифровка пильного котячого погляду:

Привіт!

Кішка дивиться на людину 4 – 5 секунд, потім моргає і відвертається. Вихованець впізнав вас, привітав, але спілкуватися поки не має наміру. Це те саме, якби ви похапцем сказали колезі своє чергове "вітаю" і побігли у справах далі, не маючи наміру зупинятися.

Страх

Якщо вихованець раптом завмер, притиснувся всім тілом до підлоги й не відриваючись спостерігає за господарем, отже, кішка відчуває невдоволення чи загрозу, яка походить від людини.

Я – твій друг

Кішка розслаблена та спокійна, й дивиться м'яким поглядом. Це добре – вихованець від вас божеволіє і дуже прив'язаний.

Інтерес

Купили незвичайну дрібничку чи приміряєте нове пальто, а кішка закруглила очі й дивиться на це дійство? Вихованця це цікавить.

Чому кішка довго й пильно дивиться в обличчя людині / Фото Unsplash

Котячий поцілунок

Коли в тихій і спокійній атмосфері ви відчули котячий погляд і помітили, як кішка повільно прикриває очі, залишивши лише щілинки, знайте, кішка вас приголубила повітряним поцілунком. Це — найвищий ступінь кохання та відданості.

Зараз отримаєш!

Якщо кішка вигнула спину, розпушила хвіст і дивиться прямим поглядом із розширеними зіницями, то не варто тягнути до неї руки та розбиратися. У такий спосіб тварина виявляє агресію та готова до атаки. Мовчки розвертайтеся і йдіть.

Не бійся, я з тобою

Виявляється, коли кішка сидить біля сплячого господаря і пильно стежить за ним довгий час, вона піклується. Вихованець захищає, як йому здається, беззахисну людину. Особливо яскраво така поведінка проявляється, якщо в будинку маленька дитина.

Кішки можуть сидіти поруч із ліжечком або прямо в ньому, охороняючи сон малюка і пильно за ним спостерігаючи. Деякі кішки біжать сповіщати господиню, коли опікуване ними людське дитинча, прокидається.

Тож, щоб зрозуміти кішку, не треба бути мудрецем, усе скажуть її очі.