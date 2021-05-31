Чому у чау-чау синій язик: гіпотези, фото і стандарт кольору

Чау-чау вважають однією з найдавніших порід собак, і гіпотез щодо його походження досить багато. Найголовніша його особливість, про яку знають, скоріш за все, усі – це непересічний колір язика.

Язик у чау-чау може бути фіолетовим, синім та навіть чорним. Втім, народжуються цуценята чау-чау із рожевим язиком. Як так сталося, що забарвлення язика чау-чау сильно відрізняється від інших порід – читайте нижче.

Зверніть увагу Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців

Зовнішність чау-чау

Грубошерстий чау-чау – це невисокий, компактний собака квадратної форми. Хвіст у нього скручений над спиною. Існує два типи хутра чау-чау – шорстке і гладке, яке буває найрізноманітніших кольорів:

чорного,

рудого,

блакитного,

палевого,

кремового,

білого.

Якою би не була шерсть чау-чау, язик повинен бути не таким, як в інших собак – синього кольору.



Рудий чау-чау з шорсткою шерстю / Фото з Unsplash

Стандарт язика чау-чау і як він може змінюватися

Згідно з погодженим стандартом породи за FCI, у чау-чау має бути суцільний чорний рот, включаючи піднебіння і бічні стінки. Ідеальний колір язика – синювато-чорний. Однак у роті може бути "розведення" кольору: ясна допускаються світлішого – кремового кольору.

Для собак, які беруть участь у виставках, колір язика у чау-чау має особливу важливість під час суддівського оцінювання.



Еталонний язик і чорні кутики рота у чау-чау / Фото з Unsplash

Вадами є червона або рожева спинка і боки язика, а також наявність одного або більше червоних і рожевих плям. Не рекомендовано обирати у заводчиків собак із такими плямами: це може свідчити про проблеми зі здоров'ям чи нечистокровну породу.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

З народження цуценята мають рожевий язик, і лише потім, приблизно через місяць, язик чау-чау стає синього кольору. Що дорослішим є собака, то яскравішим ставатиме колір.

Зазвичай язик чау-чау має синій колір, проте може видозмінюватися від фіолетового до чорного. Також протягом життя він змінюється в зв'язку зі зміною самопочуття і місця проживання собаки.



Цуценята чау-чау мають рожевий язик / Фото з Unsplash

Наприклад, якщо собаці спекотно або вона хвилюється, то його язик стає світлішим. Якщо чау-чау переніс хворобу, можлива поява рожевих плям, що з часом зникають.

До теми Як уберегти домашніх тварин від літньої спеки: поради столичних ветеринарів

Секрет язика у походженні чау-чау

Спойлер. Порода настільки давня, що існує декілька варіантів її походження і декілька пояснень синього язика чау-чау.

Дослідження ДНК чау-чау показує, що цей собака є однією з перших примітивних порід, що еволюціонував від вовка. Як вважається, сталося це в посушливих степах північного Китаю і Монголії. На китайському барельєфі 150 року до нашої ери зображений мисливський собака, зовні схожий на чау.

Археологічні дослідження, які проходили в Сибіру, а саме в центральній частині, свідчать про протилежне: мовляв, порода виникла саме там.

Щодо кольору язика, припускають, що на нього міг вплинути давній родич чау-чау, який не був собакою.

Ведмідь

Версія про походження чау-чау від ведмедя, на перший погляд, не витримує жодної критики. Втім, з другого боку – блакитно-чорний язик ріднить чау-чау саме з ведмедем. Очевидна схожість спостерігається й у рухах, і в анатомії, й у будові черепа.

Вовк

Деякі вчені дотримуються іншої думки: собаки цієї породи походять від полярних вовків з фіолетовими язиками, які вимерли як вид. Аргументація: ці пси з'явилися в Китаї під час татарських набігів, а в Монголію потрапили через полярне коло і Сибір. Пояснюють язик такого кольору в Заполяр'ї низьким кисневим вмістом.

Наостанок – казка про язик чау-чау

Незважаючи на різноманіття гіпотез, які намагаються дати відповідь на загадку, чому у чау-чау фіолетовий язик, єдиної відповіді наразі так і не знайшли.

Є одна китайська казка, в якій говориться про те, що Бог створив звірів, заселивши ними планету, після чого взявся за створення небес. Коли він розподіляв зірки на небі, якийсь із шматочків відокремився, впавши на землю.

Звірі злякалися і сховалися, але тільки один безстрашний пес підійшов до нього і лизнув. Після цього начебто язик у собаки став синього кольору. Пес у цій казці, звісно ж, предок сучасного чау-чау.