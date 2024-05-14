Це не пранк: у Стамбулі в аеропорту затримали чоловіка з валізою скорпіонів та отруйних павуків
Джерело:Independent
В аеропорту Стамбула турецька поліція затримала чоловіка, який намагався сісти на літак з валізою, що містила отруйних павуків і скорпіонів. Багато хто міг подумати, що якийсь "розумник" хотів влаштувати пранк.
Горе-контрабандистом був науковець, який вивчає цих створінь. Ймовірно, вони були потрібні йому для нових досліджень.
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Чоловіка з валізою скорпіонів та павуків зняли з літака
У чоловіка виявили десятки мішків, наповнених приблизно 1 500 цінними скорпіонами й павуками, в тому числі павуками-птахоїдами. У чоловіка також були численні пластикові пляшки з невідомою рідиною. Турецькі ЗМІ повідомляють, що порушником є ніхто інший, як Лоренцо Прендіні, куратор Історичного музею США.
На сайті музею Прендіні вказаний як куратор колекцій павуків, скорпіонів і багатоніжок. Згідно з інформацією, його дослідження павуків і скорпіонів привели його до більш ніж 30 країн.
Поліція повідомила, що конфісковані зразки походять з Туреччини. ДНК екземплярів могли бути репліковані, а їхня отрута могла бути вилучена для використання в медичних цілях.
Зрозуміло, що ці ліки мають дуже високу фінансову цінність, і тому вивезення цих видів тварин за кордон суворо заборонено,
— йдеться в повідомленні поліції.
Підозрюваному загрожує звинувачення відповідно до закону про боротьбу з контрабандою.
В аеропорту Колумбії заарештували жінку зі 130 отруйними жабами
Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу.
Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і їй пред'явили звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами. Вона прямувала до Сан-Паулу в Бразилії через Панаму.