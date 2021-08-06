Сюрприз із туалету: чоловік знайшов в унітазі небезпечну ігуану – відео

Мешканець Флориди спокійно чистив зуби, аж раптом краєм ока помітив щось дивне. З унітаза визирала велика чорна ящірка.

Курт Гілберт із Голлівуду не на жарт перелякався. Ящірка була такою великою, що не поміщалася в унітаз.

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Хвіст рухався назад і вперед, вода летіла скрізь, – розповідає Курт про шокуючий інцидент.

Чоловік розгубився й вирішив упіймати ігуану. Він хапав її за хвіст, однак не міг дістати з унітаза.

Зрештою ігуана лишила свій хвіст в руці переляканого чоловіка й утекла назад до каналізації.



Щоб дістати ящірку з унітаза, довелося викликати фахівців / Скриншот

Тільки через 3 дні чоловік зрозумів, що потрібно викликати фахівців, адже рептилія, ймовірно, продовжує жити в каналізації. Він зателефонував до організації Iguana Lifestyles.

На виклик приїхав ловець Гарольд Рондан. Він поставив в унітаз палицю, щоб ігуана змогла вилізти назовні. Дивовижно, але йому вдалося у такий спосіб виманити ящірку.

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Виявилося, що до каналізації потрапила небезпечна чорна ігуана / Скриншот

Виявилося, що це чорна ігуана – вона має колючки на хвості. Цей вид дуже небезпечно тримати в житлових будинках, адже вони агресивніші, швидше кусаються та можуть переносити хвороби на своїх колючках.

Ймовірно, ящірка проникла в дім через вентиляційну трубу на даху. Фахівці кажуть, що Курту пощастило, адже він міг просто наступити на ігуану в темряві. Також ящірка могла вкусити власника будинку.

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