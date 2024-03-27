"Божевільна ситуація": чоловік, який прихистив майже 300 котів, попросив про допомогу

Брюс Робінсон проявив милосердя й прихистив 300 котів. Чоловік витрачав тисячі доларів на місяць, часом сам залишаючись без їжі, щоб на день купити тваринам 28 кілограмів корму і наповнювач для 10 туалетів.

Тому власник пухнастиків був змушений звернутися по допомогу. Так, благодійна організація із захисту тварин (SPCA) на заході Канади намагається знайти кошти, необхідні для догляду.

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Господар 300 котів попросив про допомогу

Усі тварини, судячи з усього, перебувають у хорошому стані. Брюс Робінсон каже, що потрапив у "божевільну ситуацію" після того, як почав приносити додому котів, покинутих під час пандемії COVID-19. Чоловік розповів, що після втрати роботи турбота про них стала для нього непосильним завданням.

За словами представниці фонду захисту тварин Ейлін Древер, благодійна організація направила співробітників у будинок канадця, щоб оцінити ситуацію.

Коли його запитали, скільки в нього кішок, він відповів, що це все одно що рахувати бульбашки в киплячій воді. Знаєте, у нього було величезне серце, і він піклувався про них. А потім вони продовжували розмножуватися. В однієї кішки може бути три вагітності за рік,

— сказала вона.

Домашні тварини були товариськими й, схоже, перебували в хорошому стані. За оцінками Робінсона, кількість кішок у його будинку зросла до 298, включно з 15 вагітними, які мали народити найближчими днями.

Чоловік додав, що опинився в божевільній ситуації, оскільки думав, що зможе впоратися з кішками.

Чоловік, який прихистив майже 300 котів, попросив про допомогу / Фото Unsplash

Житель Канади намагався віддати домашніх тварин, але безрезультатно. Замість цього він став витрачати тисячі доларів на місяць, часом сам залишаючись без їжі, щоб забезпечити їм 28 кілограмів корму на день і купити наповнювач для 10 туалетів. Він сказав, що дав ім'я кожній із кішок, адже любить кожну з них.

Древер сказала, що SPCA поспішає зібрати кошти й знайти будівлю, в якій можна було б розмістити кішок, поки їх оглядає ветеринар, робить щеплення і стерилізує або каструє. Потім їх виставлять на усиновлення в центри по всій провінції.