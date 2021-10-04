Чоловік стрибнув до акул, щоб зловити поранену пташку: відео порятунку

Чоловік стрибнув у воду, де плавали акули, аби врятувати пораненого птаха. Відповідне відео активно поширювали у соціальних мережах.

Коли Мохаммад Ракіб побачив, що птах потребує допомоги, він одразу ж кинувся в воду. Як зазначають ЗМІ, в цей момент навколо судна плавало не менше 10 акул.

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Джаліл Наджафов, який відпочивав в той момент на яхті, почав знімати усе на відео. На ньому видно, як Мохаммад, затиснувши птаха в руці, пливе до судна. Чоловік ризикував, адже поруч були хижаки та сильна течія, якій важко чинити опір. Вже біля борту члени команди допомогли чоловіку вибратися з води.



Врятована пташка / Фото Jam Press

Відомо, що врятована пташка виду діамантник зебровий живе на яхті в зелених кущах. Нещодавно вона пошкодила крило, тому не могла літати. Стрибнувши з гілки, вона впала прямо в воду й без допомоги Мохаммада загинула б.

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