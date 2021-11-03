Чоловік разом з собаками потрапив у ДТП: як незнайомець допоміг господарю та чотирилапим

Незнайомець допоміг постраждалій в ДТП парі. Чоловік не тільки надав їм першу медичну допомогу та викликав лікарів, а й запропонував попіклуватися про їх собак.

Метью Ван Де Рітт став єдиним свідком автокатастрофи. Спочатку чоловік помітив розгубленого собаку, що стояв на узбіччі дороги. Недалеко від нього був ще один та перевернута машина.

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Виявилося, що 10-річний бассет-хаунд Кіпер та 2-річна вівчарка Мерлін вилетіли з вікна, коли машина почала різко гальмувати. Собаки не постраждали, проте Метью вирішив спочатку їх заспокоїти, а тоді кинутися до автомобіля. Там він знайшов постраждалого водія та його дівчину, які мали сильні ушкодження.

Метью надав їм першу допомогу та попросив перехожих зателефонувати у швидку. Медики забрали дівчину до лікарні. Водія ж Метью довелося везти самому.

Крім того, на цьому добрі справи чоловіка не закінчилися. Він погодився прослідкувати за собаками, поки господарі проходитимуть лікування. Хоч у Метью також є 2 чотирилапих, проте він не сумнівався у своєму рішенні.

Я знав, що песики вражені, адже вони пережили аварію та постраждали їхні улюблені господарі. А ще останнє, про що треба турбуватися постраждалим — чи все гаразд з їх собаками,

– пояснив Метью.

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Хоч обидва собаки виглядали здоровими, але чоловік вирішив відвезти їх до місцевої ветеринарної клініки для обстеження. Коли лікар взнав історію, то зробив огляд безкоштовним.



Метью із собаками / Фото Al Eastman​

Чотирилапим дали знеболювальне та відпустили у новий тимчасовий дім, де вони зможуть дочекатися своїх господарів.