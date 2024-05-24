Блогер купив загадкову коробку з яйцями: те, що з них вилупилось, здивує – приголомшливі кадри

Автор популярного YouTube-каналу BioLife нещодавно придбав коробку з яйцями невідомих рептилій. Протягом наступних 60 днів він старанно доглядав за яйцями, поки вони не вилупилися.

Чоловік був вражений, коли нарешті побачив, що з'явилося з яєць. Він сильно боявся, що потомство не виживе у неприродному середовищі, але малюки вже добре освоїлися та швидко ростуть.

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Блогер придбав коробку з яйцями невідомих рептилій

Натураліст використовував ліхтарик від телефону, щоб просвітити яйце та перевірити, чи є в ньому життя.

Побачив почервоніння форми, а це означає, що воно запліднене. Якщо добре придивитися, то можна побачити, що там видніється тулуб і хвіст,

— пояснив автор.



Блогер перевіряв яйця рептилії на світлі / Фото YouTube/BioLife

Блогер виявив, що в яйцях, на вилуплення яких він терпляче чекав, були пенангські гекони. Ці маленькі рептилії розвиваються від 8 до 10 місяців і живуть від 10 до 15 років, досягаючи розмірів 9 – 10 сантиметрів у довжину.

Цей вид геконів здатен розмножуватися без участі самців. Самки здатні стимулювати відкладання яєць, просто перебуваючи в безпосередній близькості до інших представників свого виду або навіть самі по собі. Ці гекони здатні виробляти клони неодноразово протягом свого життя, демонструючи унікальну і захопливу репродуктивну стратегію.



З яєць вилупилися пенангські гекони / Фото YouTube/BioLife

З розвитком малюків все добре

Ютюбер, який полюбляє знімати мініфільми про рептилій в домашніх умовах, боявся, що потомство не виживе в неприродному середовищі, але малюки добре освоїлися у невеликому тераріумі й харчуються цвіркунами та мухами. Загалом, блогер задоволений темпами їхнього розвитку.

Поки що немає жодних проблем. Сподіваюсь, так буде і надалі. Просто дивовижно, наскільки впевнено поводяться ці гекони, враховуючи їхній вік. Вони навіть не тікають, коли я беру їх на руки та годую мухами. Ось і закінчилася моя подорож!

– резюмував автор.

Як гекони вилуплювалися: дивіться відео

До слова, нещодавно вчені виявили стародавні губки, амонітові копроліти та дзьоби, проте найцікавішою знахідкою стала тендітна зірка віком 150 мільйонів років. Палеонтологам вдалося виявити абсолютно новий вид голкошкірих, якого смерть наздогнала в один із найцікавіших моментів життя – на півдорозі регенерації.