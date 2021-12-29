Чоловік у новорічній піжамі познайомився з чарівними ламантинами: миле відео

Власник компанії з США, яка виробляє прозорі каное для відпочинку, поділився відео з соцмережами, як він спілкується з неймовірними морськими мешканцями – милими ламантинами. Мирні тваринки зацікавлено плавали навколо прозорого човника та чоловіка у чарівній піжамі з Санта-Клаусами.

Власник прозорого каное на ім’я Майкл зробив чудові кадри морських ламантинів, які підпливли до нього під час водної прогулянки. Милих тварин Майкл побачив на узбережжі Тампа-Бей.

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Ламантини приплили до чоловіка, щоб подивитися на прозорий транспорт, через який видно водну гладь.

Чарівні тварини підкорили соцмережі

Майкл поділився відео з милими тваринами в інстаграмі та ютубі.

Ламантини знайомляться з чоловіком у новорічній піжамі: дивіться відео

Що відомо про ламантинів? Ці великі ссавці мешкають на морському мілководді та харчуються рослинами. Їх ще називають підводними коровами – за їх мирну поведінку та травоїдність. Тварини заселяють мілководні, заболочені прибережні райони та річки Карибського моря, Мексиканської затоки, басейну Амазонки та Західної Африки.

Це сезон для того, щоб носити безглузді піжами та погані светри… і кататися на байдарках з ламантинами. Це було зроблено під час катання на байдарках у затоці Тампа,

– зазначив Майкл у дописі.

Чоловік володіє компанією, яка виробляє оригінальні прозорі човни вже 14 років. Через прозоре дно можна побачити красу підводного світу та ближче познайомитися з морськими мешканцями.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.